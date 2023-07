FC Unterföhring geht nach der Pause baden

Von: Nico Bauer

Ausgebremst: Unterföhring (Attila Arkadas) bricht in der zweiten Halbzeit ein . © Dieter Michalek

Mit einer schwachen Halbzeit war nichts zu holen. Am Ende ging Fußball-Landesligist FC Unterföhring völlig verdient mit 0:3 (0:0) beim Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos unter. Und das hätte wahrlich nicht sein müssen.

Unterföhring – In der torlosen ersten Halbzeit waren die Unterföhringer voll auf Augenhöhe und das 0:0 dann auch leistungsgerecht. Die Mannschaften lieferten sich ein flottes Spielchen, in dem nur die Torszenen auf beiden Seiten fehlten. In 45 Minuten gab es keinen wirklich gefährlichen Torschuss. Die Unterföhringer, bei denen Co-Trainer Stefan Behr den beruflich verhinderten Andreas Faber vertrat, knüpften an das ansehnliche Auftaktspiel gegen Eggenfelden (2:2) an.

Doch dann kam der Einbruch, der bei dieser sehr jungen und neu zusammengestellten Mannschaft immer einmal vorkommen kann. Die Unterföhringer hatten keinen Zugriff mehr auf den Gegner und verloren die Ordnung. Nachdem sie Ende der ersten und Anfang der zweiten Hälfte nicht von einer Zeitstrafe des Gegners profitieren konnten, ging es dahin. „Das war Landesliga gegen Kreisliga“, sagte der Unterföhringer Torwart Sebastian Fritz.

In der zweiten Hälfte hatte der Schlussmann dann alle Hände voll zu tun. Dreimal trafen die Hallbergmooser und damit war Unterföhring noch gut bedient. Das Heimteam hatte noch weitere Chancen und hätte deutlich höher gewinnen können.

Für den FCU ist die Niederlage kein Beinbruch, zumal Hallbergmoos in der Liga vorne mitspielen will. Er holte zwar nur einen Punkt aus zwei Spielen, aber beide Kontrahenten dürften eher zur oberen Tabellenhälfte gehören. Die Gegner, die man für den Klassenerhalt besiegen sollte, kommen erst noch. (NICO BAUER)

VfB Hallbergmoos – FC Unterföhring 3:0 (0:0).

FCU: Fritz - A. Arkadas, B. Bahadir, Kurtovic (61. Heller), Awoudja - Em. Gümüs (61. Aliji), Sahingöz, Tokoro, T. Arkadas - Altunay (90. Taheri), Faye (72. Kpegouni).

Tore: 1:0 Diranko (58.), 2:0 M. Sassmann (66.), 3:0 Czech (87.).

Zeitstrafe: Angermann (42.).

Schiedsrichter: Jonas Unterholzner – Zuschauer: 250.