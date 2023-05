Unterföhring hakt Aufstiegsrelegation ab

Von: Nico Bauer

Es war tatsächlich die große Chance, im Aufstiegsrennen mitzumischen. Die Fußballer des FC Unterföhring wären mit einem Sieg gegen Eintracht Karlsfeld bis auf drei Punkte an die Landesliga-Aufstiegsrelegation herangekommen, aber durch das 1:2 (0:1) ist die Saison jetzt quasi beendet. In den letzten beiden Ligaspielen geht es um nicht mehr allzu viel für den FCU.

Unterföhring – Unter dem Strich war Karlsfeld die effektivere Mannschaft und damit auch der verdiente Sieger. In der ersten Halbzeit machte ein verwandelter Freistoß von Christoph Traub den Unterschied. Diese Führung hatte sich zuvor nicht wirklich angedeutet. Auch das zweite Tor der Gäste kurz nach der Pause von Leon Ritter kam so ziemlich aus dem Nichts (52.).

Burhan Bahadir gelang dann aber schnell der Anschlusstreffer (59.) und dann hatte Unterföhring noch genug Zeit, um das Spiel zu drehen. Trainer Andreas Faber sah vom FCU auch einen sehr starken Auftritt, mit dem man sich gegen die Heimniederlage wehrte. Bei einer Handvoll Großchancen war der Sieg möglich. Aber es war so ein bisschen der gebrauchte Tag, an dem man auch nicht das Glück hatte. In der ersten Halbzeit hätte es einen Elfmeter für die Unterföhringer geben können und auch nach der Pause war das Abseitstor von Robin Volland eine schwer umstrittene Entscheidung. Faber sah von seiner Mannschaft den engagierten Auftritt und den Willen, sich gegen die Niederlage zu stemmen. Und das stimmte ihn dann auch zufrieden.

„In der Winterpause hätte ich sofort unterschrieben, dass wir am drittletzten Spieltag rechnerisch gesichert sind“, sagt Andreas Faber, der die Mannschaft eigentlich als Abstiegskandidaten übernahm. Für die Aufstiegsrelegation wäre er bereit gewesen („Den Termin hätten wie nicht abgesagt“), aber so wirklich glaubte an den großen Wurf niemand. Nach drei Englischen Wochen gingen dann auch die Kräfte zur Neige. Nach der völligen Gewissheit trifft man mit dem TSV Brunnthal und dem ASV Dachau noch zwei Mannschaften aus den Abstiegsplätzen und dann freut man sich auf fußballfreie Wochen nach einer extrem intensiven Saison. (nb)

FC Unterföhring - TSV Eintracht Karlsfeld 1:2 (0:1).

FCU: Fritz - Kretzschmar, A. Arkadas, S. Bahadir (89. Erbs), Arifovic - B. Bahadir (77. Em. Gümüs), T. Arkadas, Fischer (87. Aliji), Siebald - Volland, Antonio (65. Nirschl).

Tore: 0:1 Traub (15.), 0:2 Ritter (52.), 1:2 B. Bahadir (59.). Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) – Zuschauer: 150.