FC Unterföhring im Matchballmodus - Kick gegen Holzkirchen um Klassenerhalt

Von: Nico Bauer

15 Punkte aus acht Spielen ist fast die Bilanz eines Aufsteigers. Der FC Unterföhring brauchte die Sammlung, um sich vor der Abstiegszone der Fußball-Landesliga ein Plätzchen einzurichten. Vor dem Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen (Freitag, 19.30 Uhr) sind die Unterföhringer so ein bisschen im Matchballmodus.

Unterföhring – Acht Punkte aus den jüngsten acht Spielen forderte Trainer Andreas Faber, um den anderen Mannschaften den Abstiegskampf zu überlassen. Nach den beiden Siegen dieser Woche lautet die aktualisierte Rechnung Zwei Punkte aus sechs Spielen. „Da wir nicht Unentschieden spielen wollen, fehlt noch ein Sieg“, sagt Faber.

Nach zwei englischen Wochen hintereinander gehen die Unterföhringer aber am Stock. Vor dem Duell mit Holzkirchen sind einige Spieler angeschlagen und auch der größere Kader erreicht nun seine Grenzen. Zuletzt in Bruckmühl setzte sich Faber selbst als Reservist auf die Bank, „aber ich wollte den Jungs dann doch meine Einwechslung ersparen“. Wenn man gegen Holzkirchen als Team die nächste Hürde überspringt, wäre die Faber-Nichteinwechslung vielleicht die nächste Belohnung. Überhaupt ist der Trainer geflasht vom aktuellen Teamgeist: „Ich habe es in Unterföhring noch nie gesehen, dass man nach einem geklärten Ball zusammen gejubelt hat.“

Mit Holzkirchen kommt eine der Mannschaften, die hinter dem Tabellenachten Unterföhring stehen. Faber bereitet die Fans auch auf einen möglicherweise zähen Kick vor: „wenn die Kräfte ausgehen, passieren automatisch mehr Fouls. Das wird erst recht kein Schmankerl, wenn wir in unserem Unterföhringer Freibad spielen nach dem vorausgesagten Dauerregen in den Stunden vor dem Spiel.“ Die Kuriosität der Landesliga wird komplett, wenn der FCU mit einem Sieg den Klassenerhalt schafft und dann eigentlich direkt eingreift in das Wettrennen um den Aufstiegsrelegationsplatz zwei. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Kritz - Kretzschmar, S. Bahadir, A. Arkadas (Arifovic), Heller - Em. Gümüs (B. Bahadir), Sahingöz, Siebald, T. Arkadas - Fischer, Volland.