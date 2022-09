FC Unterföhring: Im Nachholspiel gegen Wasserburg Heimbilanz aufpolieren

Von: Nico Bauer

Teilen

Auswärts hui, Zuhause pfui. So langsam wollen die Unterföhringer Landesliga-Fußballer ihre extremen Serien annähern. Während sie auswärts zehn von maximal erreichbaren zwölf Punkten geholt haben, warten sie auch nach sechs Heimspielen auf den ersten Sieg an der Bergstraße. Den könnte es nun an diesem Dienstag (19.30 Uhr) im Nachholspiel gegen Bayernliga-Absteiger TSV Wasserburg geben.

Unterföhring – Mit drei Unentschieden und drei zum Teil bösen Pleiten sind die Unterföhringer derzeit Letzter in der Heimtabelle, obwohl sie bereits mehr Partien im eigenen Stadion absolviert haben als die meisten anderen Teams. In dem Nachholspiel nach dem Gewitterabbruch beim ersten Anlauf stehen aber beide Mannschaften unter Druck. Die Unterföhringer rangieren mit 13 Punkten direkt vor den Relegationsplätzen, Wasserburg ist auch nur einen Punkt und einen Platz besser. Vor der Saison galten beide Teams als sichere Kandidaten für die ersten fünf Plätze mit der Option Bayernligaaufstieg.

Der FCU könnte mit einer Beendigung der Heimpleitenserie ganz schnell wieder in die Spur kommen. Selbst Tabellenführer Landshut ist bei elf dazwischen liegenden Mannschaften nur sieben Punkte besser. Bei einem Sieg im Nachholspiel wären es nur noch vier Zähler. Der FCU kann mit den zwei Heimspielen gegen Wasserburg und Freising (Freitag, 19.30 Uhr) mit zwei Siegen den gesamten Stolperstart vergessen machen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Scholz - S. Bahadir, Arifovic, Schrödl - Ehret, Sahingöz, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl - Fischer, Siebald.