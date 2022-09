FC Unterföhring: In Holzkirchen auf Zauberfußball verzichten

Von: Nico Bauer

Trainer Zlatan Simikicr sagt: „Wenn wir schlecht spielen und gewinnen, sind wir nicht so glücklich.“ © GERALD_FOERTSCH

Eigentlich hatte sich der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic vorgenommen, die Tabelle der Landesliga nicht mehr anzusehen. Es blieb beim guten Vorsatz, weil das Tableau so außergewöhnlich ist. Die ersten 13 Mannschaften der Liga liegen innerhalb von sechs Punkten und der immerhin schon drei Spiele ungeschlagene FC Unterföhring befindet sich im Fahrstuhl nach oben. Mit einem Sieg beim TuS Holzkirchen (Samstag, 14 Uhr) kann er schon schnell wieder in den Top Fünf der Liga mitmischen.

Unterföhring – Fünf Punkte aus drei Spielen drücken den Aufschwung nicht ganz so sehr aus. Der FCU hat aber nicht nur den Heimfluch mit 3:0 gegen Angstgegner Freising besiegt, sondern auch Unentschieden gegen die starken Teams Traunstein (1:1) und Wasserburg (2:2) geholt. Logische Folge war dann auch ein lustiger Mannschaftsabend auf der Wiesn.

Zlatan Simikic beschreibt den Unterföhringer Anspruch mit der Schönheit des Spiels: „Wenn wir schlecht spielen und gewinnen, sind wir nicht so glücklich. Wir wollen geilen Fußball spielen.“ In Holzkirchen muss der FCU aber Abstriche machen, weil sowohl eine über den Kampf kommende Mannschaft und ein wegen des Zustandes in der Landesliga eher gefürchteter Platz wohl keinen Zauberfußball zulassen. Für die im Aufschwung befindlichen Unterföhringer ist das nicht wirklich ein Problem.

Trainer Simikic hatte unter der Woche 20 Spieler im Training und das ist so etwas wie Saisonrekord. Auch der seit zwei Monaten fehlende Andreas Faber steht wieder auf dem Platz und hofft auf das Ende der Verletzungsseuche. Das Spiel in Holzkirchen kommt für ihn aber noch zu früh. Der FCU hat nun wieder gute Alternativen in allen Mannschaftsteilen. Der Trainer schaut sich unterdessen aus Amüsement die irre enge Tabelle an. Er glaubt nun auch, „dass sich diese Saison in dieser ausgeglichenen Gruppe erst im April die um den Aufstieg spielenden Mannschaften herauskristallisieren werden“. Wenn der FC Unterföhring seine Philosophie vom geilen Offensivfußball durchbringt, kann er dann auch dabei sein. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - S. Bahadir, Arifovic, Schrödl - B. Bahadir, Ehret, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl - Siebald, Fischer.