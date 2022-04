FC Unterföhring ist wieder auf Kurs

Von: Nico Bauer

Mit dem 5:2-Sieg gegen den TSV Ampfing rückt die Aufstiegs-Relegation immer näher

Unterföhring – Die Ballermänner der Liga haben sich wieder gewaltig auf Kurs geschossen. In der Landesliga startete der FC Unterföhring wacklig, hat sich nun aber mit 14 Toren aus drei Spielen neun Punkte neu erzaubert und den zweiten Platz gefestigt. Die Planung der Aufstiegs-Relegation kann damit konkretisiert werden. Beim 5:2 (2:1) gegen den TSV Ampfing war der Gegner mit dem Resultat noch ganz gut bedient. Der FC Unterföhring hat wieder seine Balance der Vorrunde gefunden mit den Arbeitern, die das defensive Risiko in einem vertretbaren Maß hielten, und die zaubernden Angreifer, die in der Liga jeden fachgerecht in alle Einzelteile zerlegen können.

Das 1:0 gegen Ampfing war ein gutes Beispiel dieses Gleichgewichts, als Arbeiter Burhan Bahadir eroberte, einen Zweikampf willensstark gewann und dann die Edeltechniker sich verkünsteln durften. Robin Volland legte schön ab und Bastian Fischer machte ganz sicher das Tor (10.). Nach dem Heber Fischers zum 2:0 schien die Partie entschieden (34.), zumal sich die Ampfinger noch mit Gelbrot schwächten. Einen Treffer hatte sich der Gast aber durchaus verdient, weil man bis zum 2:0 auch eine Handvoll guter Offensivszenen hatte. Der Treffer war dann aber ein Freistoß in der Nachspielzeit, der nach ein paar Minuten Unterzahl ziemlich aus dem Nichts kam. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der FCU dann das Geschehen und sorgte vor seinem geliebten Sportheimtor auch für jede Menge Betrieb. Die Tore waren gefühlt nur eine Frage von Zeit und Schützen. In Unterzahl hatte Ampfing den Unterföhringern nichts mehr entgegenzusetzen und der FCU konnte seine Tore schön herauskombinieren. Erfreulich war auch, dass der japanische Winterzugang Keita Kawei direkt nach seiner Einwechslung die Vorarbeit für das 3:1 leistete. Nachdem Bastian Fischer mit seinem Doppelpack und nun 21 Saisontoren den ersten Platz der Liga-Torschützenliste erklommen hat, durften dann auch einmal die anderen ihren Platz auf dem Spielbericht sichern. Maximilian Siebald (62.), Robin Volland (72.), und Imran Sahingöz (86.) machten das Ergebnis letztlich auch standesgemäß. Und das zweite Gegentor war dann auch gefühlt ein halbes Unterföhringer Tor, weil Sahin Bahadir traf, der Bruder des FCU-Spielers Burhan Bahadir. Unterföhring-Spiele sind wieder Tor-Garanten auf beiden Seiten.

FC Unterföhring – TSV Ampfing 5:2 (2:1).

hFritz - Coporda, Arifovic, Ehret - Bahadir (68. Ljumani), Arkadas, Siebald, Faber (58. Kawei), Nirschl (46. Sahingöz) - Fischer (83. Wolf-Weisbrod), Volland (82. Negic).