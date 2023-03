FC Unterföhring kann in Bestbesetzung durchstarten

Von: Nico Bauer

„Der Landshuter Kunstrasen ist so klein und hart, dass wir dafür bei uns auf dem Parkplatz trainieren müssten. Den konnten wir aber nicht so schnell von Autos freiräumen“, sagt FCU-Trainer Andreas Faber. © Archiv

Unterföhring – Zwei Unentschieden haben für den FC Unterföhring nicht viel verändert. Der Fußball-Landesligist steht weiterhin einen Punkt vor der Abstiegsrelegation und kann gefühlt mit zwei Siegen auf den fünften Platz springen. Vor dem Gastspiel bei der SpVgg Landshut (Samstag, 15 Uhr) hat sich nur die Zeitschiene geändert. Für den Klassenerhalt bleiben noch zwölf Spiele.

„Landshut hat eine super spannende Mannschaft“, sagt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber, der dem schlafenden Riesen aus Niederbayern viel zutraut. Jeder zweite Spieler ist gefühlt unter 20 Jahre jung und wenn die Gruppe so zusammenbleibt, sieht er Landshut mittelfristig auf dem Weg Richtung Bayernliga. Die Jugend der Mannschaft ist auch der Grund, dass die Landshuter nach der Tabellenführung im ersten Saisondrittel nicht konstant genug waren und nun als Achter etwas hintendran sind.

Offen ist noch der Spielort in Landshut. Unter der Woche war eigentlich klar, dass im Stadion der SpVgg gespielt wird, weshalb der FCU zum Training auch auf den Rasenplatz an der Bergstraße ging. In den vergangenen Tagen kam doch wieder der Landshuter Kunstrasen ins Gespräch. Faber witzelt, dass man sich auf den Untergrund nicht vorbereiten könne: „Der Landshuter Kunstrasen ist so klein und hart, dass wir dafür bei uns auf dem Parkplatz trainieren müssten. Den konnten wir aber nicht so schnell von Autos freiräumen.“

Unter der Woche waren satte 22 Spieler im Training, sodass der Trainer auch mit mehreren Ausfällen noch reichlich Personal hat. „Es ist sehr schön, dass wir einen so großen Kader haben“, sagt Faber. In der Abwehr muss er an diesem Wochenende den verletzten Sahin Bahadir ersetzen.

Eine Randnotiz war diese Woche der Wechsel des ehemaligen Co-Trainers Luka Coporda zur SpVgg Haidhausen. Mit dem Trainerwechsel vor der Winterpause war der Innenverteidiger dann auch weg. Mit dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Süd hat er nun einen neuen Verein gefunden. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar, Arifovic, Ehret, Heller - B. Bahadir, Sahingöz, Siebald, Nirschl - Aliji (Antonio), Fischer.