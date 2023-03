FC Unterföhring kann Land gewinnen

Von: Nico Bauer

Ausflug nach Niederbayern: Unterföhring (Michael Schrödl, rot) ist in Eggenfelden gefordert. © Gerald Förtsch

Es war nicht wirklich eine gewagte Prognose des Unterföhringer Trainers Andreas Faber, als er Siege der Kellerkinder anmahnte. Sein FC Unterföhring steht im Mittelfeld der Landesliga und sieht vor sich Verlierer und hinter sich Sieger. Nun geht es zum SSV Eggenfelden (Samstag, 14.30 Uhr) und die Abstände zur Aufstiegsrelegation (sechs Punkte) wie auch der Abstiegsrelegation (drei Punkte) sind eng.

Unterföhring – Die Lage des FCU zeigt aber auch, dass man den Sieg in der Vorwoche in Landshut ziemlich dringend gebraucht hat. Trainer Andreas Faber schaut derzeit nur auf den Abstiegskampf und hofft, dass Unterföhring nach dem ordentlichen Start aus der Winterpause mit drei Spielen ohne Niederlage und fünf Punkten nun doch Land gewinnen kann. Dem Verein steht im Sommer ein personeller Umbruch bevor und den kann man entspannter moderieren, wenn der Kampf um den Ligaverbleib nicht bis zum letzten Spieltag dauert.

Allerdings warnt Faber, dass die Reise nach Eggenfelden kein Vergnügungsausflug wird: „Die spielen Niederbayern-Fußball mit spielerischer Note.“ Es ist das Kompliment, dass der Gegner kämpfen, aber auch glänzen kann. Allerdings steht Eggenfelden auch nur zwei Plätze und zwei Punkte vor den Unterföhringern, die vom neunten Platz aus mit einem Sieg zumindest ein weiteres Team überholen würden.

Personell gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen. Sicher ist nur, dass Maximilian Siebald beruflich in New York weilt und nicht spielen wird. Dazu gibt es mehrere angeschlagene Spieler. „Wenn die alle ausfallenwürden, wird es richtig eng“, sagt Faber. Er hat aber auch gute Nachrichten mit Sahin Bahadir und Robin Volland, die beide wieder voll im Mannschaftstraining sind. Zu den Personalien kommt die Moral und das Wissen, auch in den letzten zehn Minuten Spiele drehen zu können. Faber sah im Training, dass dieses 3:1 in Landshut mit drei späten Toren und zwei Zauberfreistößen von Ajlan Arifovic („Wenn ich mit so einer Fußhaltung den Ball schießen würde, hätte ich danach einen Bänderriss“) die Stimmung pusht.

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir (Schrödl), Arifovic, Heller - Ehret, Sahingöz (B. Bahadir), A. Arkadas (T. Arkadas), Nirschl - Fischer (Antonio), Aliji. nb