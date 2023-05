FC Unterföhring kassiert in 30 Minuten sechs Treffer

Von: Nico Bauer

Torgarant: Robin Volland (rot) bringt den FCU 2:0 in Führung. © Gerald Förtsch/Archiv

Die Heimfahrt von Wasserburg nach Unterföhring war lange, aber wahrscheinlich war sie zu kurz für die finale Klärung der Frage, wie dieses 3:6 (2:0) des Landesligisten FC Unterföhring beim TSV Wasserburg passieren konnte. Eine Stunde lang sah man wie der sichere Sieger aus und brach dann völlig auseinander.

Unterföhring – Im letzten Nachholspiel und damit der dritten Englischen Woche in Serie hatten die Unterföhringer die Riesenchance, bis auf drei Punkte an die Aufstiegsrelegation Richtung Bayernliga heranzukommen. Und genau danach sah es aus. Eine Stunde lang hatten die Unterföhringer Spiel und Gegner völlig im Griff. Im Stile einer Spitzenmannschaft präsentierten sich die Schützlinge von Trainer Andreas Faber. Wasserburg hatte zwei gefährliche Standards, die Torwart Sebastian Fritz parierte. Das war’s.

Zur Halbzeit stand das Spiel Robin Volland gegen Wasserburg 2:0 und damit war die Heimmannschaft noch gut bedient. Der Unterföhringer Mittelstürmer machte wieder zwei satte Kopfballtore und Wasserburg hätte sich nach 45 Minuten auch über einen vierfachen Torschützen Volland nicht beschweren können.

Nach der Halbzeit ging die Unterföhringer Kontrolle weiter wie in Durchgang eins. Einzige Toroption für Wasserburg war eine Standardsituation. So kam es dann auch mit einer Freistoßflanke und dem Kopfball von Michael Barthuber zum Anschluss (63.). Gut fünf Minuten war der FCU noch im Spiel und dann brach alles auseinander. Zwischen der 71. Und 78. Minute kassierte der Gast drei Tore und das geschah immer fürchterlich einfach. Über die rechte Angriffsseite flankte ein Wasserburger ungehindert und der Abschluss fand so nah vor dem Tor statt, dass der Schütze quasi mit dem Ball ins Tor fiel. Der FCU-Express wirkte wie ein 400 PS starker Rennwagen, dem der Sprit ausging und der auf dem Pannenstreifen der vierspurigen Autobahn ausrollt.

Eine letzte Chance hatten die Unterföhringer aber noch. Bastian Fischer markierte das fein herausgespielte 3:4 (81.) und 60 Sekunden später hatte Robin Volland die Chance zum Ausgleich. Dann aber wurden die Unterföhringer noch ein bisschen auseinandergenommen und haben mit sechs Punkten zu Platz zwei in den letzten vier Spielen nur geringe Chancen auf die Bayernliga-Relegation. (NICO BAUER)

TSV Wasserburg – FC Unterföhring 6:3 (0:2).

FCU: Fritz - A. Arkadas, S. Bahadir (13. Kurtovic), Arifovic, Heller - Ehret (60. Antonio), Em. Gümüs (78. Schrödl), Siebald, T. Arkadas (86. Aliji), Fischer - Volland.

Tore: 0:1 Volland (17.), 0:2 Volland (39.), 1:2 Barthuber (63.), 2:2 Barthuber (71.), 3:2 Barthuber (76.), 4:2 Ferreira Goncalves (78.), 4:3 Fischer (81.), 5:3 Stillfried (84.), 6:3 Barthuber (87.).

Gelbrot: Volland (86., wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Benedikt Jany (Bernau) – Zuschauer: 160.