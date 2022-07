FC Unterföhring: Rote Karte und Zeitstrafe im Derby gegen den Kirchheimer SC

Von: Nico Bauer

Mann des Tages beim Kirchheimer SC ist Sandro Cazorla (r.), hier bei seinem Tor zum 2:1, das der Unterföhringer Sahin Bahadir nicht verhindern kann. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Im Landesliga-Süd-Derby verliert der FC Unterföhring gegen den Kirchheimer SC mit 4:2. Ausschlaggebend für die Niederlage waren auch eine rote Karte und eine Zeitstrafe.

Unterföhring – Vor ziemlich genau einem Jahr kassierte der Kirchheimer SC seine epische 1:10-Pleite beim FC Unterföhring und war nach zwei Punkten aus elf Spielen gefühlt schon abgestiegen. Am Freitagabend kehrte der KSC zurück an den Ort der Schmach, und diesmal litt der FC Unterföhring. Mit 2:4 (2:3) verlor der prominent besetzte Kader von der Bergstraße gegen die Kirchheimer, die mit sechs Punkten in der englischen Auftaktwoche bombastisch in die Landesliga Südost gestartet sind.

Angesichts der Vorgeschichte war zu erwarten, dass die Kirchheimer Beton anrühren und ein bisschen auf ein 0:0 gehen. Aber genau das passierte nicht. Die Mannschaft von Trainer Stevan Toy war zwar um eine kompakte Defensive bemüht, aber das erste Augenmerk war ein schnelles, mutiges und attraktives Spiel nach vorne. Kirchheim mogelte sich nicht durch, sondern war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft. Nicht unverdient machten die Gäste gleich aus den ersten beiden Torschüssen zwei Tore.

Sandro Cazorla ebnet den Weg zum Sieg des KSC mit zwei Toren

Und Sandro Cazorla schwang sich auf, um zum Mann des Tages zu werden. Der Mittelstürmer beschäftigte die Dreierkette des FC Unterföhring und sorgte permanent für Stress. Dazu war er immer anspielbar und brachte mit seinen Saisontoren zwei und drei den Gast zweimal in Führung.

Nach 20 spektakulären Minuten stand es dann 2:2, und beide Mannschaften hatten ihre ersten beiden Großchancen genutzt. Zu dem Zeitpunkt war der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic noch ziemlich entspannt: „Ich dachte mir, dass wir dieses Spiel sicher gewinnen und zur Not auch 7:3.“

Bahadir sieht die rote Karte - Verein will Verband mit Videos und Fotos zu geringer Sperre überzeugen

Doch dann lief aus Unterföhringer Sicht so ziemlich alles schief. Bei einem Gerangel auf dem Boden von Burhan Bahadir und Marco Wilms versuchte sich der Unterföhringer loszureißen und bekam die Rote Karte zu sehen (36.). Für Simikic ein Unding: „Burhan war im Würgegriff und bekam keine Luft mehr. Mit Videos und Fotos will der FC Unterföhring beim Verband den eigenen Spieler entlasten und zumindest die Sperre in Grenzen halten.

Nach dem Platzverweis folgte der dritte Führungstreffer der bärenstarken Kirchheimer durch Kerim Özdemir (40.) nach Vorarbeit Cazorla, und dann gab es noch die neu eingeführte Zehn-Minuten-Strafe für Tayfun Arkadas. Unterföhring hatte ab der 42. Minute zwei Mann weniger auf dem Feld, und 15 Sekunden nach der Pause vollendete Kirchheim eine Kombination über drei Stationen zum 2:4 durch Noel Pfeiffer. Dieses Tor traf die Unterföhringer schwer ins Mark und das Spektakel war beendet. Kirchheim spielte den überraschenden Sieg souverän nach Hause. Erst in der Schlussviertelstunde hatte der FCU noch die eine oder andere Chance, wieder heranzukommen. NICO BAUER

FC Unterföhring - Kirchheimer SC 2:4 (2:3).

Unterföhring: Fritz, A. Arkadas Kurtovic, Heller (46. Priewasser), T. Arkadas, Nirschl, Sahingöz (71. E. Gümüs), Siebald, S. Bahadir, Aliji (64. Erbs), B. Bahadir.

Kirchheim: Egner, Maiberger, De Brito (71. Vitzthum), Cazorla, Zielke, Wilms (71. Kraus), Pfeiffer (67. Karlin), Özdemir (61. Mauerer), Huskic, Hert (86. Kaiser), Bachleitner.

Tore: 0:1 Cazorla (7.), 1:1 Siebald (8.), 1:2 Cazorla (12.), 2:2 Aliji (20.), 2:3 Özdemir (40.), 2:4 Pfeiffer (46.).

10-Minuten-Strafe: T. Arkadas (42.).

Rote Karte: B. Bahadir (36., Tätlichkeit).

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen).

Zuschauer: 160.