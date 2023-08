Kreative Lösung für die Abwehr

Von: Nico Bauer

Teilen

Bis zuletzt an der optimalen Aufstellung fürs Landesliga-Auswärtsspiel beim TSV Kastl tüftelt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber. © Dieter Michalek

Der FC Unterföhring verweigert sich weiterhin dem Abstiegskampf in der Landesliga Südost, mit dem man eigentlich fest gerechnet hatte. Mit starken 13 Punkten, aber dennoch keinem Druck geht nun die Landesliga-Gauditour des FCU-Fußballer weiter zum TSV Kastl (Samstag, 14 Uhr).

Unterföhring - Trainer Andreas Faber hat für das Spiel eine kleine Denkaufgabe beim rechten Verteidiger. Attila Arkadas weilt gerade im Urlaub, und der logische Vertreter Marwin Kretzschmar ist krank. Faber sagt grinsend, dass er mit einer kreativen Lösung überraschen könnte. Ein Umbau des Systems, beispielsweise auf eine Dreierkette, kommt aber nicht in die Tüte. So viel werde man nach den konstant starken Leistungen der vergangenen Wochen nicht ändern.

Auch Emre Gümüs wird in Kastl erst einmal auf der Bank Platz nehmen, denn er konnte diese Woche aus beruflichen Gründen nicht trainieren. Faber hatte trotz der Ausfälle 20 Spieler bei den Übungseinheiten auf dem Platz, und das will er dann auch belohnen mit der Aufstellung. Der Trainer ist sehr glücklich über dem großen Kader, „auch wenn ein Training mit 26 Mann auf dem Platz schon einmal anstrengend werden kann“. In den bisherigen sieben Ligaspielen wurden bereits mehr als 20 Männer eingesetzt.

Mit den 13 Punkten aus sieben Spielen gehört der FCU zu den besten Mannschaften der Liga, und Faber beobachtet auch, „dass die Jungs längst Lunte gerochen haben. Die wollen mehr.“ Er selbst bleibt tiefenentspannt und freut sich über eine Menge Punkte gegen den Abstieg. „Wir haben bisher fast nur gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gespielt“, sagt der Trainer.

Statistisch werden die Aufgaben in den kommenden Wochen knackiger. Das Gastspiel in Kastl ist eher eine Wundertüte. Mit elf Punkten aus sieben Spielen und 10:10 Toren ist der Aufsteiger gutes Mittelmaß. Die Unterföhringer können sich auf eine mitspielende Mannschaft freuen, die eher 2:2 als 0:0 spielt. „Wahrscheinlich geht es gerade deswegen jetzt 0:0 aus“, witzelt Faber vor dem Duell der beiden offensiv denkenden Teams. Wenn die Unterföhringer dreifach punkten, hätten sie mit 16 Zählern nach acht Spielen wieder den magischen Schnitt. 2,0 Punkte pro Spiel ist die Bilanz einer Spitzenmannschaft.

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Awoudja, Kurtovic, Kpegouni, Heller - Bahadir, T. Arkadas, Altunay, Tokoro - Faye, Aliji.