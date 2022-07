Unterföhring lässt leichtfertig zwei Punkte liegen

Von: Nico Bauer

Erfolgreich beim zweiten Angriff: Unterföhrings Bastian Fischer. © Mladen Lackovic / Imago images

Der Trainer hatte eine Wundertüte angekündigt und genau das ist der FC Unterföhring derzeit auch. Mit fünf Punkten in vier Spielen ist der Landesligist zäh gestartet. Beim 1:1 (1:0) zu Hause gegen den TSV Ampfing haben die FCU-Fußballer ziemlich leichtfertig zwei Punkte liegen gelassen.

Unterföhring – Der Fußballabend an der Bergstraße begann gleich perfekt, weil schon der zweite Angriff in Minute vier das Tor brachte. Nach einem flotten Angriff über rechts musste Bastian Fischer nur noch den Fuß hinhalten für sein erstes Saisontor. Den Ampfingern ging das alles zu schnell.

In der Folgezeit lief die Partie recht ausgeglichen, aber man hatte nicht das Gefühl, dass der FC Unterföhring verlieren könnte. Die Platzherren kontrollierten das Geschehen und hatten dann auch noch einen Torwart, als er gebraucht wurde. In der 38. Minute hielt Sebastian Fritz mit einer klasse Parade die knappe Führung fest.

Nach dem Seitenwechsel bekam die Partie die nächste Phase, weil sich die Konterräume und damit auch die Chancen häuften. Unterföhring hätte für den normalen Spielverlauf einfach nur das 2:0 und 3:0 machen müssen. Immer wieder ließ man Ampfing am Leben mit der 68. Minute als Höhepunkt. Der letztjährige Torschützenkönig Bastian Fischer wurde vor dem fast leeren Tor angespielt, wollte es besonders gut machen und zwei nett anzusehende Haken später war die Chance vorbei. Mit zwei Schussversuchen in das blockende Abwehrbollwerk verpuffte die Szene. Das entscheidende zweite Tor schien nur eine Frage der Zeit zu sein.

Die Strafe für das Festival der verpassten Chancen kam dann in Form eines Elfmeters. Maximilian Siebald stieg dem Angreifer in die Hacken, wobei der genau diesen Körperkontakt suchte. Nach einem satten Elfer links oben ins Tor hieß es 1:1 und das war schwer zu erklären. Dem FCU lief danach die Zeit weg, aber auch in den letzten zehn Minuten hätte er noch das Siegtor machen können. (NICO BAUER)

FC Unterföhring – TSV Ampfing 1:1 (1:0).

FCU: Fritz - Kurtovic (82. Heller), S. Bahadir, Priewasser - Ehret (75. Volland), Sahingöz, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl (67. Aliji) - Siebald, Fischer.

Tore: 1:0 Fischer (4.), 1:1 Karatepe (81., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) – Zuschauer: 50.