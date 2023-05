ASV Dachau rettet sich mit Sieg gegen FC Unterföhring in die Relegation

Von: Nico Bauer

Es ist immer wieder ein komisches Gefühl, wenn es am letzten Spieltag um nichts mehr geht und der Gegner um alles kämpft.

Unterföhring – Der FC Unterföhring hätte beim ASV Dachau gewinnen müssen, damit der Vorletzte Freising noch dem Abstieg hätte entkommen können. Dachau siegte aber 3:1 (2:0) und machte gegen den FCU die Relegation klar. Die tabellarisch gesicherten Unterföhringer machten aber keinen Gaudiausflug nach Dachau.

Der Gastgeber war in der ersten Halbzeit gnadenlos effektiv, indem man aus zwei Chancen zwei Tore machte. Mit einem unhaltbaren Schuss vom Strafraumeck gelang den Dachauern das frühe 1:0 in der 17. Minute. „Dann wird es auch schwer bei 26 Grad“, sagte FCU-Trainer Andreas Faber.

Ihn ärgerte nur, dass man das zweite Tor zu leicht zugelassen hat. Ansonsten war Unterföhring bemüht in einem eigentlichen 0:0-Gekicke. In der zweiten Halbzeit gab es dann aber noch die Szenen, bei denen man es wieder hätte spannend machen können. Tayfun Arkadas traf in der 69. Minute mit einem Traumfreistoß zum 1:2. Im Fernduell führte Freising 4:0 in Ampfing, so dass die Dachauer mindestens einen Punkt holen mussten.

Unterföhring hatte zwei Lattentreffer, die mit dem 2:2 den Dachauer Fußballnachmittag noch einmal richtig zittrig hätten machen können. Unter dem Strich ging das 3:1 der Dachauer aber in Ordnung. Beim FC Unterföhring waren alle Beteiligten dann auch froh, dass eine emotionale Rückrunde zu Ende ging. Der FCU stand auch wochenlang in den Relegationsplätzen und man hatte Befürchtungen, dass das Match in Dachau ein Endspiel werden könnte. (nb)

ASV Dachau - FC Unterföhring 3:1 (2:0). FCU: Fritz - A. Arkdas, S. Bahadir (60. Em. Gümüs), Kurtovic (46. Schrödl) - B. Bahadir, Sahingöz, Kretzschmar (46. Siebald), T. Arkadas, Nirschl - Aliji, Antonio (66. Er. Gümüs); Tore: 1:0 Schleich 17.), 2:0 Bergner (41.), 2:1 T. Arkadas (69.), 3:1 Papadopoulos (90.); Schiedsrichter: Christian Babjar (Alztal Garching); Zuschauer: 100.