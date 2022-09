FC Unterföhring: Trainer Zlatan Simikic bietet Rücktritt an

Von: Nico Bauer

Frust auf der Unterföhringer Bank: Trainer Slatan Simikic (r.) bietet nach der 2:5-Heimpleite sogar seinen Rücktritt an, was der Verein aber ablehnt. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Aus einem wechselhaften Start wird nun ein richtiges Problem für den FC Unterföhring: Nach dem frustrierenden 2:5 (1:2) gegen den SV Bruckmühl steckt der Vorjahreszweite im Abstiegskampf der Landesliga Südost fest.

Unterföhring – Trainer Zlatan Simikic hat sogar seinen Rücktritt angeboten, aber alle im Verein lehnten dies ab.

Nach tagelangem Dauerregen sind die Platzverhältnisse in der Landesliga allerorts schwierig, und diese Voraussetzungen in Unterföhring spielten Bruckmühl voll in die Karten. Der Gast spielt gerne hoch und weit und brachte an der Bergstraße den gradlinigen Fußball perfekt durch. Man hatte fast immer den Eindruck, dass Bruckmühl einen bis zwei Spieler mehr auf dem Platz hatte.

Auf der anderen Seite hatten die Unterföhringer defensiv große Schwierigkeiten, sodass die fünf Tore quasi die logische Konsequenz sind. Gegen Bruckmühl fehlte der noch etwas sechs Wochen verletzte Burhan Bahadir als defensiver Organisator an allen Ecken und Enden.

Schlechte Sichtverhältnisse beim Regenkick in Unterföhring – hier FCU-Spieler Michael Schrödl (r.) bei einem Kopfballduell gegen den SV Bruckmühl. © Gerald Förtsch

Die zu Hause weiterhin sieglosen Unterföhringer stehen nun als Viertletzter auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Allerdings ist der Aufstiegsrelegationsplatz zwei auch nur fünf Punkte entfernt.

Dennoch ist die Stimmung beim FCU auf dem Tiefpunkt und Trainer Zlatan Simikic nimmt sich die Situation sehr zu Herzen. Der 33-Jährige hat der Mannschaft und dem Verein den Rücktritt angeboten, um mit einem frischen Wind wieder in die Spur zu kommen. Das aber lehnten die Spieler wie die Clubverantwortlichen ab – Simikic genießt beim FC Unterföhring sehr viel Vertrauen.

Der Coach war nach seinem Krankenstand gegen Bruckmühl quasi der Co-Trainer von Marc Holweck und wird nun noch härter arbeiten, um die Unterföhringer wieder in der Tabelle nach oben zu bringen. Der Fakt, dass man mit drei Siegen am Stück auch schnell wieder im oberen Drittel stehen kann, ist ihm kein sonderlicher Trost: „Wir gewinnen ja nicht einmal zwei Spiele hintereinander.“ (nb)

FC Unterföhring – SV Bruckmühl 2:5 (1:2).

FCU: Fritz - Priewasser (38. Arifovic), S. Bahadir, Schrödl - Ehret, Sahingöz (75. Kretzschmar), Siebald (86. Antonio), T. Arkadas, Nirschl Fischer, Aliji (46. Kurtovic).

Tore: 1:0 Nirschl (33.), 1:1 Kobl (36.), 1:2 Gürtlr (37.), 1:3 Schreder (60.), 2:3 Siebald (60.), 2:4 Gürtler (73.), 2:5 Gürtler (85.).

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden).

Zuschauer: 80.