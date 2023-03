FC Unterföhring trifft auf eine Mannschaft voller Riesen – „Wir gewinnen das Spiel mit der Bank“

Von: Nico Bauer

Der FC Unterföhring macht derzeit kleine Schritte gegen den Abstieg und jetzt könnte ein richtig großer folgen.

Unterföhring – Beim Drittletzten TSV Wasserburg könnten die Kicker einen direkten Konkurrenten in der Abstiegszone der Landesliga entscheidend distanzieren. Das Auswärtsspiel an diesem Freitag (19.30 Uhr) wird aber eine ganz knackige Aufgabe.

Der FCU hat nach der Winterpause in allen vier Spielen gepunktet, aber auch nur einmal gewonnen. Deshalb hat der FCU als Neunter fünf Tabellenplätze und nur drei Punkte Abstand zum ersten Relegationsplatz. Trainer Andreas Faber stellt fest, dass sein Team nach einer teilweise sehr wilden ersten Saisonhälfte das eigene Spiel stabilisiert habe. „Es ist schwerer geworden, gegen uns Tore zu schießen“, sagt Faber, „und jetzt wäre ich ganz froh, wenn wir einmal nicht in Rückstand geraten.“

Nach dem mehrfachen Charaktertest der egalisierten Rückstände warten nun in Wasserburg ganz andere Aufgaben. Die Mannschaften spielen unter dem Flutlicht vor mehreren Hundert Zuschauern und gegen eine Mannschaft voller Riesen. Die körperlichen Nachteile im Luftkampf gilt es zu egalisieren. Für Unterföhring sprechen dagegen die technischen Fähigkeiten und der wohl breiteste Kader der Liga. „Wir gewinnen das Spiel mit der Bank“, sagt Faber voraus. Unter anderem sitzen dort in Wasserburg Maximilian Siebald und Robin Volland.

Die Brüder Attila und Tayfun Arkadas dagegen sind froh, dass sie nicht mehr draußen sitzen. In der Vorwoche in Eggenfelden standen erstmals wieder beide in der Startelf. Attila wurde während der Wintervorbereitung Vater, Tayfun verpasste einige Einheiten krank. Beide mussten sich hinten anstellen und auf die Chance warten. „Sie haben die richtige Reaktion gezeigt“, lobt Trainer Faber, „und mittlerweile hatte jeder im Kader schon seine Einsatzchance.“ Es gibt derzeit gute Gründe zur Hoffnung, dass der FC Unterföhring sich aus dem Abstiegskampf-Drama in den letzten Wochen der Saison heraushalten kann. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - A. Arkadas, Arifovic, S. Bahadir, Heller - B. Bahadir, Ehret, T. Arkadas, Nirschl - Fischer, Antonio (Aliji).