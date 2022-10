FC Unterföhring kommt allmählich ins Rollen – „Unglaublich, was diese Saison alles passiert“

Von: Nico Bauer

Bastian Fischer durfte auch am Wochenende wieder jubeln. © IMAGO/Sven Leifer

Der kleine Lauf nimmt nun doch Formen an. Mit vier Spielen ohne Niederlage und nun zwei Siegen ohne Gegentor kommt der FC Unterföhring in der Fußball-Landesliga Südost ins Rollen.

Unterföhring – Mit dem 2:0 (0:0) in einem schwierigen Match beim TuS Holzkirchen zeigte der FCU eine kämpferisch wie spielerisch gute Leistung.

Die Unterföhringer wurden von den brutal stark beginnenden Holzkirchnern völlig überrascht und mussten 25 Minuten schwer leiden. Der überragende Torwart Sebastian Fritz rettete zweimal bei Großchancen für seine Mannschaft und hatte dann das Glück des Tüchtigen bei einem Elfmeter. Der Schütze rutschte aus, berührte beim erfolgreichen Torschuss den Ball zweimal – und statt Tor für Holzkirchen gab es indirekten Freistoß für den FCU. „Das habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen und nie live am Platz“, sagte FCU- Trainer Zlatan Simikic. „Es ist unglaublich, was diese Saison alles passiert.“

Ab Mitte der zweiten Halbzeit begann dann das zweite Spiel, in dem der Gast alles im Griff hatte und nach Belieben dominierte. Im Dauerregen wurde der angeschlagene Platz zum Matschloch, aber die Unterföhringer ignorierten die Gegebenheiten und spielten richtig guten Fußball. Am Ende wurde ein definitiv sehr schwieriges Spiel hochverdient gewonnen.

In das Bild des an die oberen Türen der Landesliga anklopfenden FC Unterföhring passt auch der Aufschwung von Bastian Fischer. Der Torschützenkönig der Vorsaison machte das 1:0 mit einem Zauberschuss, einer Liebeserklärung an den Fußball. Und Simikic stellte die 1000-Euro-Frage an die Bankspieler: „Was macht der da und wie macht der das?“ Das siebte Saisontor des kickenden Genies dürfte nicht das letzte gewesen sein. Im Gegensatz zu den ersten Saisonspielen brachte Unterföhring den Dreier ungefährdet nach Hause und legte durch Sahingöz (86.) nach. (nb)

TuS Holzkirchen – FC Unterföhring 0:2 (0:0).

FCU: Fritz - S. Bahadir, Arifovic, Schrödl - Ehret, B. Bahadir, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl - Fischer, Siebald.

Tore: 0:1 Fischer (54.), 0:2 Sahingöz (86.).

Schiedsrichter: Dominik Kappelsberger (Heiligkreuz).

Zuschauer: 50.