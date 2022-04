FC Unterföhring: Meisterschaft außer Reichweite nach Remis gegen Aiglsbach

Von: Nico Bauer

Den Ausgleich zum 2:2 für den FC Unterföhring erzielt Robin Volland (im roten Dress), später hat er bei zwei Topchancen sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. © Gerald Förtsch

Vier Siege in Serie brachten den FC Unterföhring so ein bisschen die Hoffnung zurück, dass man im Falle von Stolperern des Tabellenführers Erlbach noch einmal Druck machen könne.

Unterföhring – Das hat sich nun wieder schnell geändert, denn nach dem 2:2 (2:2) gegen einen superstarken TV Aiglsbach geht es nun nur noch darum, den zweiten Platz und die Aufstiegsrelegation abzusichern.

Die Landesliga Südost ist derzeit unberechenbar, weil Kellerkinder wie Aiglsbach oder Brunnthal ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Im Heimspiel bekam der Zweite Unterföhring vor Augen geführt, warum das so ist. Aiglsbach begann wie eine zwei Klassen höher spielende Mannschaft, die in einem Pokalspiel ganz schnell für klare Verhältnisse sorgen will. Nach 16 Minuten führten die ultrafrechen Aiglsbacher 2:0 – und das ging auch völlig in Ordnung.

Die Grünweißen packten ein Forechecking aus, wie es der FCU in dieser Saison wohl noch nie erlebt hatte. Selbst der fußballerisch starke Torwart Sebastian Fritz wurde vermehrt angelaufen. Dieses offensive Verteidigen brachte dann auch den frühen Führungstreffer. Burhan Bahadir versuchte unter Bedrängnis einen Ball nach hinten zu spielen und das war dann die perfekte Vorlage für Gröber zum 0:1.

Mitte der ersten Hälfte arbeitete sich der FCU dann in die Partie hinein und setzte mit seinen beiden Toren auch spielerische Akzente. Tayfun Arkadas machte das 1:2 nach einem 50-Meter-Pass von Maxi Siebald, und Robin Volland vollendete eine wunderbare Direktkombination über Bahadir und Fischer. Fast ähnlich lief der Ball bei einer weiteren Großchance, bei der Volland den Ball knapp am fast leeren Tor vorbeischob.

Nach der Pause entwickelte sich dann eine Schlacht mit offenem Visier. Robin Volland hatte für Unterföhring noch zwei Topchancen, aber den letzten Matchball hatte Aiglsbach. Eine Viertelstunde vor Schluss gewann Keeper Fritz ein Eins gegen Eins und wehrte bei der anschließenden Ecke einen Kopfball mit einem sensationellen Reflex ab. Am Ende waren es großes Spektakel und ein leistungsgerechtes Remis – und der FCU muss nun weiter Rang zwei absichern. (Nico Bauer)

FC Unterföhring - TV Aiglsbach 2:2 (2:2).

FCU: Fritz - Coporda (80. Eder), Arifovic, Ehret (46. Heller) - Sahingöz (59. Negic), Bahadir, Siebald, Arkadas, Putta (59. Nirschl) - Fischer, Volland.

Tore: 0:1 Gröber (6.), 0:2 Bentsch (16.), 1:2 Arkadas (23.), 2:2 Volland (34.).

Rote Karte: Arifovic (90.+1, Unsportlichkeit).

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim).

Zuschauer: 60.