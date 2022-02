FC Unterföhring liegt 1:5 gegen Deisenhofen schwer im Magen

Von: Nico Bauer

„Das war der stärkste Gegner, seit ich hier in Deutschland als Trainer arbeite“, lobt Unterföhrings Trainer Zlatan Simikic den FC Deisenhofen. © Dieter Michalek

Zlatan Simikic hasst Niederlagen und diese liegen dem Trainer des Landesligisten FC Unterföhring auch nach Testspielen gegen (zu) starke Gegner schwer im Magen. Deshalb wurmte ihn auch das 1:5 (1:3) gegen den Bayernligisten FC Deisenhofen.

Unterföhring – „Das war der stärkste Gegner, seit ich hier in Deutschland als Trainer arbeite“, sagt Simikic, Das hat durchaus Aussagekraft, weil er im Regionalliga-Jahr des FCU schon Co-Trainer war und man dort unter anderem gegen einen gewinnen TSV 1860 München kicken durfte. Simikic ist beeindruckt davon, wie Hannes Sigurdsson das Team aus dem Süden des Landkreises weiterentwickelt.

Die beiden Clubs lieferten sich ein Duell auf einem extrem hohen Niveau mit viel Tempo und mit offenem Visier. Unterföhring hätte drei Tore mehr schießen können, aber Deisenhofen eben auch fünf Tore. Unter dem Strich blieb aber die Erkenntnis, dass gegen so einen starken Gegner die Balance zwischen Offensive und Defensive noch nicht stimmt. Taktisch machen die Unterföhringer derzeit keine Experimente, aber an diesem Gleichgewicht gilt es noch zu arbeiten. Aber bis zum ersten Landesliga-Punktspiel am 5. März hat der Tabellenzweite noch etwas Zeit.

Die kann der Landesligist gut gebrauchen, weil die Aufstellung gegen Deisenhofen ein gutes Stück entfernt war von dem Maximum des Kaders, mit dem der FCU den sieben Punkte entfernten Tabellenführer SV Erlbach noch einmal ärgern möchte. Trainer Simikic hinterfragt sein Training auch etwas, weil derzeit mehrere Spieler muskuläre Probleme haben. Wenn jetzt nichts weiter passiert, dann sollten einige derzeit aussetzende Leistungsträger auch wieder auf dem Platz stehen. Aber auch kurzfristig erwartet der ambitionierte Trainer Besserung: „Ich habe keine Lust, in jedem Spiel fünf Gegentore zu kassieren.“ ( NICO BAUER)