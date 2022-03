Unterföhringer Meisterchancen sinken

Von: Nico Bauer

Düstere Mienen: Unterföhring (Andreas Faber und Sebastian Fritz) kann das Spiel nicht mehr drehen. © Dieter Michalek

Das Thema Meisterschaft könnte sich an diesem tristen Fußballabend auf dem Kunstrasenplatz am Isardamm erledigt haben. Mit 1:4 (0:2) wurde Fußball- Landesligist FC Unterföhring vom SE Freising abgeschossen und angesichts des parallelen Siegs von Erlbach sinkt die Meisterchance des FCU erheblich.

Unterföhring – In der Landesliga haben die Unterföhringer qualitativ wie quantitativ einen der besten Kader, aber auch dieses Aufgebot ist endlich. Nach etlichen Verletzungen, Vaterschaftsvorfreude oder Corona wurde es nun gegen Freising eng. Diesmal war die Bank nur noch spärlich besetzt und vor allem waren nicht alle auf dem Spielbericht stehenden Kicker auch wirklich fit. Kurzfristig mussten mit Pascal Putta und Michael Eder noch einmal zwei Stammspieler ersetzt werden.

Und dann ist Freising noch so ein kleiner Angstgegner, der den Unterföhringern in der Vergangenheit schon weh getan hat. Diesmal kassierte das letzte Aufgebot gleich in der ersten Minute das 0:1 und kam nie so wirklich ins Spiel. Offensiv war diesmal nicht der Wirbel zu sehen, mit dem der FCU schon große Schützenfeste feierte. Am Ende war der Freisinger Erfolg euch in der Höhe verdient.

Der besondere Faktor des Tages war ausgerechnet der ehemalige Unterföhringer Florian Bittner, der eigentlich Abwehrspieler ist und diesmal seine Karriere-Premiere als Stürmer hatte. Mit einem extremen Laufpensum verhinderte er den geordneten Spielaufbau der Unterföhringer und war der Unterschiedsspieler dieser 90 Minuten. Deshalb war es fast logisch, dass Bittner mit dem Tor des Tages für die 3:1-Vorentscheidung sorgte.

In der 62. Minute traf Patrick Nirschl und nach dem 1:2 keimte beim Heimverein Hoffnung auf, die Niederlage noch abwenden zu können. Eine Minute später traf der Ex-Unterföhringer von der Mittellinie und alle Zeichen standen wieder auf Auswärtssieg. Bei den Unterföhringern spielte Sebastian Fritz, der ein Torwart vom Typ Neuer ist, außerhalb des Strafraumes mit und nach einem schnellen Ballverlust ging dieses Risiko in die Hose. So blieb nur der Trost, dass Verfolger Karlsfeld auch nicht gewann und Unterföhring immer noch Luft nach hinten hat. (NICO BAUER)

FC Unterföhring – SE Freising 1:4 (0:2).

FCU: Fritz – Coporda, Arifovic, Ehret – Sahingöz, Arkadas (80. Mangasaros), Heller (71. Kürbs), Faber, Nirschl (80. Wolf-Weisbrod) – Ljumani (46. Erbs), Fischer.

Tore: 0:1 Rohrhirsch (1.), 0:2 Günzel (35.), 1:2 Nirschl (62.), 1:3 Bittner (63.), 1:4 Tiric (78.).

Schiedsrichter: Julian Kreye (Unterhaching) – Zuschauer: 30.