FC Unterföhring mit 4:1-Pflichtsieg in Geretsried

Von: Nico Bauer

Teilen

FCU-Traner Zlatan Simikic: „Ich bin aus der Kabine gekommen und da lagen wir in Führung.“ © Archiv

Mit dem zweiten Sieg im fünften Spiel hat sich der FC Unterföhring wieder nach oben geschossen in der Landesligatabelle. Bei dem 4:1 (1:1) in Geretsried war der Gegner ganz deutlich unterlegen und mit dem Ergebnis gut bedient.

Unterföhring – Zur Pause stand es 1:1, weil die Platzherren ihre einzige Torchance nutzten und eine gute Portion Glück hatten. Schon da wäre ein 2:0 oder 3:1 für die spielstarken Unterföhringer leistungsgerecht gewesen. Nach dem schnellen Tor von Tayfun Arkadas (5.) versäumte es der FCU nur, das Ergebnis frühzeitig beruhigender zu gestalten.

Das war letztlich aber nur ein Schönheitsfehler, weil die Überlegenheit im zweiten Durchgang noch einmal zunahm. Die Geretsrieder hatten offensiv fast gar keine Entlastung mehr und dazu war ein Eigentor wenige Sekunden nach Wiederanpfiff ein böser Nackenschlag. Unterföhrings Trainer Zlatan Simikic verpasste den Treffer und nahm es mit Humor: „Ich bin aus der Kabine gekommen und da lagen wir in Führung.“ In der Folgezeit bewies die Mannschaft, dass sie beispielsweise den langfristigen Ausfall von Robin Volland auf mehrere Schultern verteilen kann.

Der junge Stürmer Sali Aliji beispielsweise steigerte sich nach einer schwachen ersten Halbzeit und krönte seinen Auftritt mit dem zweiten Saisontreffer. „Er ist ein junger Stürmer mit viel Potenzial“, sagt Zlatan Simikic. Mit solchen Kickern müsse man auch einmal mehr Geduld haben, sagt der Trainer und stellte zufrieden fest, dass es richtig war, nicht in der Halbzeit das Personal zu wechseln.

Mit acht Punkten aus fünf Spielen haben die Unterföhringer nun einen ordentlichen Start hingelegt und stehen mit Platz fünf auch in jener Tabellenregion, in der dieser Club hingehört. Mit dem Pflichtsieg in Geretsried hat sich der FC Unterföhring ein kleines Topspiel verdient kommenden Freitag zu Hause gegen den Tabellenführer Landshut. Dieser Kontrahent dürfte eine deutlich kompliziertere Prüfung werden. (nb)

TuS Geretsried – FC Unterföhring 1:4 (1:1).

FCU: Fritz - Coporda (87. Mangasaros), S. Bahadir, Kurtovic (58. Heller) - Ehret (74. Nirschl), Sahingöz, A. Arkadas (83. E. Gümüs), T. Arkadas, Siebald - Aliji (78. Antonio), Fischer.

Tore: 0:1 T. Arkadas (5.), 1:1 Renger (32.), 1:2 Schrills (46., Eigentor), 1:3 Aliji (57.), 1:4 Fischer (72.).

Schiedsrichter: Maximilian Großmann (Weigendorf) – Zuschauer: 100.