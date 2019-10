Unterföhring muss den nächsten Riegel knacken

Zur abwehrstarken SpVgg Landshut

von Nico Bauer schließen

Die Niederlage zuletzt gegen Kastl war für den FC Unterföhring nach einem kleinen Lauf ein ungewohntes Gefühl, vor allem aber war es eine vergebene Chance.

Unterföhring – Die Niederlage zuletzt gegen Kastl war für den FC Unterföhring nach einem kleinen Lauf ein ungewohntes Gefühl, vor allem aber war es eine vergebene Chance. Die Mannschaft von Trainer Zlatan Simikic hat es in der Hand, in der Landesliga nach ganz vorne zu springen. Vor dem Gastspiel bei der SpVgg Landshut (Samstag, 15 Uhr) deuten sich aber schon die nächsten Chancen an.

Die ersten elf Mannschaften liegen gerade einmal acht Punkte auseinander und zuletzt hat irgendwie jeder die Chance auf die Spitze versemmelt. Die Föhringer Fußballer hätten mit einem Sieg gegen Kastl bis auf Rang drei vorrücken können, bleiben aber nun als Neunter fünf Zähler hinter Rang eins. In den Heimspielen gegen den Dritten Töging und den Ersten Erlbach haben die Unterföhringer demnächst ihren Weg in der Tabelle fest in der eigenen Hand.

„An Töging denke ich noch überhaupt nicht“, sagt Trainer Zlatan Simikic, der nach einem mit Mann und Maus verteidigenden TSV Kastl nun in Landshut wohl den nächsten Riegel zu knacken hat. Die Niederbayern haben nach zehn sieglosen Spielen und einem Trainerwechsel am vergangenen Wochenende mit dem 3:1 in Töging ein heftiges Lebenszeichen von sich gegeben und deshalb erwartet den FCU ein Kontrahent, der den Glauben an sich zurückgewonnen hat.

„Gegen uns gibt jeder 150 Prozent“, sagt Zlatan Simikic. Er bekommt immer wieder in der Landesliga zu hören, dass Unterföhring besonders gut Fußball spiele und dieses eigentliche Kompliment beinhaltet dann eben auch die besondere Motivation der anderen Mannschaften. Vor dem Hintergrund klingt es fast wie eine Drohung, wenn Simikic nach vorne blickt: „Wir können noch viel besser Fußball spielen.“

Voraussichtliche Aufstellung: Shorunkeh-Sawyerr – Fujita, Coporda, Kain (Eder), Putta – Lüftl, Mayer (Arkadas), Marinkovic, Faber, Mirza – Boubacar.