Klassenunterschied! FC Unterföhring braucht mindestens vier Tore im Rückspiel

Von: Nico Bauer

Immer einen Schritt voraus ist der Pullacher Dreifach-Torschütze Max Zander (l.), hier beobachtet vom Unterföhringer Michael Eder. © Dieter Michalek

Nach 90 Minuten Relegation hat sich die Bayernliga für die Fußballer des FC Unterföhring schon so gut wie erledigt.

Unterföhring – Mit 1:4 (0:1) wurde der Landesliga-Zweite auf eigenem Platz vom SV Pullach abgeschossen. Im Rückspiel braucht man nun mindestens vier Tore, was eher nach einer theoretischen Option klingt.

In den vergangenen Tagen war schon die gedämpfte Stimmung der Unterföhringer zu spüren, weil man in der Relegation nicht das beste Team auf den Platz bringen würde. Während in der Abwehr und auf der Doppelsechs das Stammpersonal verfügbar war, musste vorne richtig improvisiert werden. Ohne Rechtsaußen Maxi Siebald und das Sturmduo Robin Volland (wie Siebald beruflich verhindert) und Bastian Fischer (saß verletzt auf der Bank) ging nicht wirklich viel. Nikola Negic machte immer wieder Betrieb im Pullacher Strafraum. Aber es war auf dem Platz deutlich zu sehen, wer der Bayernligist und wer der Landesligist ist. Die Pullacher standen defensiv sehr gut, boten nichts an und marschierten immer wieder superschnell nach vorne.

Bezeichnend war das erste Tor der Gäste, als die Pullacher zwei Flanken des FCU abfingen und dann die Heimmannschaft klassisch auskonterten. Max Zander machte da sein erstes von am Ende drei Toren (18.).

Kurz darauf gab es noch einen Horrormoment mit einer schweren Verletzung von Ajlan Arifovic. Der Abwehrchef des FCU musste mit Verdacht auf Beckenbruch raus. Das war ein bitteres Ende seiner Zeit in Unterföhring, denn Arifovic steht kommende Saison beim Bayernliga-Spitzenteam TSV Landsberg unter Vertrag.

Nach der Pause wurde es dann ganz bitter für den FCU, dem Pullachs Überfall-Angriffe einfach zu schnell gingen. Bei Zanders zweitem Streich (51.) bestand die Vorbereitung aus einem weiten Abschlag des Torwarts und einer Weiterleitung zu dem alleine vor Torwart Sebastian Fritz auftauchenden Stürmer. Zander stand dreimal alleine vor dem Tor, und nach seinem 0:3 (56.) hatte man den Eindruck, dass die Relegationsrunde entschieden ist. Vincent Heller verkürzte zwar noch einmal mit seinem Flachschuss aus knapp 20 Metern (65.), aber drei Minuten später antwortete der völlig frei stehende Martin Bauer.

In diesem Spiel herrschte ein Klassenunterschied, weil die Pullacher ihre Großchancen konsequent verwertet haben, wie das in der Bayernliga eigentlich Pflicht ist. Da bei den Relegationsspielen noch die alte Auswärtstorregel gilt, würde dem FC Unterföhring nicht einmal ein 3:0-Sieg in Pullach reichen. Fürs Weiterkommen in die zweite Relegationsrunde oder die Verlängerung müssen mindestens vier Tore geschossen werden. Da es personell im Auswärtsrückspiel eher noch schlechter aussehen wird, dürfte dieses Rechnungsspiel eher Theorie sein. (Nico Bauer)

FC Unterföhring - SV Pullach 1:4 (0:1).

FCU: Fritz - Coporda, Arifovic (28. Heller), Eder - Bahadir (48. Wolf-Weisbrod), Ehret, Sahingöz, Arkadas, Kawei - Negic, Faber.

Tore: 0:1 Zander (18.), 0:2 Zander (51.), 0:3 Zander (56.), 1:3 Heller (65.), 1:4 Bauer (68.).

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau).

Zuschauer: 425.