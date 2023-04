FC Unterföhring rutscht nach 1:2 zurück in Relegationszone - erste Niederlage für Trainer Faber

Von: Nico Bauer

Nun hat es auch Andreas Faber erwischt. Im Winter wurde er Trainer des FC Unterföhring und mit dem 1:2 (0:2) beim FC Schwaig hat er nun auch die erste Niederlage kassiert. Damit rutschte der Landesligist wieder zurück in die Relegationszone, hat aber weiter zwei Nachholspiele als Trumpf gegenüber der Konkurrenz.

Unterföhring – Schwaig pflügt derzeit durch die Liga und holte gegen den FCU den sechsten Sieg in Serie. Dabei hatten sie das klassische Glück, das Mannschaften im Erfolgslauf begleitet. Vincent Sommer brachte in der 6. Minute mit einem Fernschuss Schwaig in Front und das war auch der erste Abschluss der Partie. Treffer Nummer zwei war dann ein verwandelter Foulelfmeter von Raffael Ascher (17.). Später im zweiten Elfmeterduell parierte Torwart Sebastian Fritz großartig (65.).

Für Trainer Faber hatte die Niederlage durch verschiedene Schiedsrichterentscheidungen einen faden Beigeschmack. „Bei dem Elfmeter zum 2:0 war das eigentlich ein Foul an Burhan Bahadir“, sagt er, „Schwaig war selbst überrascht.“ Er erinnerte später an eine Szene mit seltener Situationskomik. Ein Spieler der Gastgeber köpfte zwei Meter über das Tor, alle Schwaiger liefen in die Abwehrposition und wurden vom Referee nach vorne zitiert für einen Eckball. Zudem monierte Faber, dass es eine eigentlich unstrittige Rote Karte für die Platzherren hätte geben müssen. „Als Spieler wäre ich völlig durchgedreht“, sagt der Trainer später direkt, „und jetzt als Trainer habe ich ein Loch in der Zunge, weil ich mir so oft drauf gebissen habe.“

Seiner Mannschaft konnte er keinen Vorwurf machen. Nachdem die Schwaiger mit ihrem zweiten Elfmeter das 3:0 verpasst hatten, bekam das Spiel noch einmal die zweite Luft. Robin Volland markierte den 1:2-Anschlusstreffer und der FCU versuchte noch einmal alles. Mike Antonio hatte kurz vor Schluss noch eine Chance, aber er war für den Kopfball ein paar Zentimeter zu klein.

Neben der ersten Niederlage und dem Rückschritt auf einen Relegationsplatz gab es noch weitere Probleme der Unterföhringer. Aylan Arifovic, Nils Ehret und Burhan Bahadir mussten allesamt verletzt ausgewechselt werden. Für das extrem wichtige Spiel am Freitagabend in Freising ist das Trio fraglich. (nb)

SF Schwaig - FC Unterföhring 2:1 (2:0).

FCU: Fritz - Kretzschmar (72. A. Arkadas), S. Bahadir, Ehret (74. Heller), Arifovic (88. Aliji) - B. Bahadir (38. Schrödl), Sahingöz (62. Volland), Siebald, T., Arkadas - Fischer, Antonio.

Tore: 1:0 Sommer (6.), 2:0 Ascher (17. Foulelfmeter), 2:1 Volland (72.) – Bes. Vorkommnis: Ascher scheitert mit Foulelfmeter an Fritz (62.) – Schiedsrichter: Michael Hintermaier – Zuschauer: 150.