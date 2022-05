FC Unterföhring: Saisonfinale als Testspiel gegen Meister SV Erlbach

Von: Nico Bauer

Teilen

„Es wird so eine Mischung zwischen Ausprobieren und Freundschaftsspiel“, sagt Coach Zlatan Simikic. © Christian Riedel

Es sollte das Beste zum Schluss werden, aber das von Samstag auf diesen Mittwoch (19.15 Uhr, Stadion Bergstraße) vorgezogene Duell des Landesligazweiten FC Unterföhring gegen den Meister SV Erlbach dürfte eine Mischung aus Test- und Freundschaftsspiel werden. Der FCU bekommt ein paar Tage mehr Vorbereitungszeit auf die Relegationsspiele der kommenden Woche.

Unterföhring – Die Unterföhringer schauten immer intensiv auf den Abstand nach vorne und hatten im Kopf, dass dieses Heimspiel am letzten Spieltag ein echtes Meisterschaftsendspiel werden könnte. „Erlbach war die gesamte Saison die konstanteste und beste Mannschaft“, sagt nun der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic und gratuliert dem Primus ohne Wenn und Aber.

Nach einem hitzigen und extrem intensiven Hinspielwolle man zwar schon eine Revanche, aber so wirklich knallig wird das Spiel nicht. „Es wird so eine Mischung zwischen Ausprobieren und Freundschaftsspiel“, sagt Simikic. Eine Woche vor der Relegation hofft er nach der Mitspielverweigerung von Kastl am vergangenen Wochenende mehr Erkenntnisse für die Aufstiegsspiele gegen einen Bayernligisten. Zwei Runden mit Hin- und Rückspiel gilt es zu gewinnen.

Der fußballverrückte Zlatan Simikic wird ab Samstag den dann zugelosten Gegner wohl Tag und Nacht analysieren. Realistischste Optionen sind wohl der SV Pullach oder der VfB Hallbergmoos. Je nach der Einteilung der Relegationsgruppen könnte auch Dachau 65 in die Verlosung kommen. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Simikic. Er nimmt sich aber auch in die Pflicht: „In der Bayernliga sind auch die Trainer besser als in der Landesliga. Deshalb muss ich meine Mannschaft auch noch besser auf diese Spiele vorbereiten.“

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Coporda, Arifovic, Heller (Eder) – Bahadir (Sahingöz), Ehret (Kawei) – Siebald, Arkadas, Negic – Faber (Volland), Fischer.