FC Unterföhring schenkt gegen Töging in Überzahl 2:0-Führung her

Zu früh gefreut: Hier bejubeln die Föhringer noch Lassana Boubacars (am Boden) erstes Landesligator zum 2:0; am Schluss bleibt ihnen nur ein Punkt.

Überraschung in der Nachspielzeit

von Nico Bauer

Eigentlich war das Spiel schon gewonnen und was dann beim 2:2 (0:0) des FC Unterföhring gegen den FC Töging passierte, wird den Club von der Bergstraße wohl noch ein paar Tage beschäftigen.

Unterföhring – In den letzten zehn Minuten gaben die Landesliga-Fußballer in Überzahl eine Zwei-Tore-Führung her und treten mit nun drei sieglosen Spielen auf der Stelle.

Die Unterföhringer haben diese Saison schon mehrfach bewiesen, dass sie sich fußballerisch vor niemanden verstecken müssen und eben auch nicht vor den besten Mannschaften. Töging zählt zu diesen Topteams und hatte an der Bergstraße nicht viel zu melden. Der FCU war die federführende Mannschaft, ließ hinten nicht viel zu und hätte schon in Durchgang eins in Führung gehen können.

Fünf Minuten nach der Pause war es dann aber soweit und Andreas Faber umkurvte technisch ganz fein den Torwart zum 1:0. Dieses Tor gab den Unterföhringern zusätzlichen Rückenwind, sie beherrschten den Gast weiter. Der FCU war dem zweiten Tor näher als Töging dem ersten und dann kam das auch so. Stürmer Lassana Boubacar erzielte nach einem Konter sein erstes Landesligator, an dem er in den vergangenen Wochen schon mehrfach nahe dran war. Drei Minuten zuvor wurden die Töginger noch dezimiert durch eine Gelb-rote Karte und deshalb war man eigentlich überzeugt, dass es das gewesen sein sollte.

Vielleicht war dieses Gefühl der Sicherheit dann auch der Grund dafür, dass die Partie ansatzlos kippte. Fünf Minuten nach dem 2:0 gelang Töging der Anschlusstreffer. Der verschaffte den nun alles nach vorne werfenden Tögingern die zweite Luft. Der FCU verlor die Ordnung und hatte schon in der 88. Minute das Glück, dass Torwart Daniel Shorunkeh-Sawyerr mit einer Großtat die Führung rettete. Das sah schon nach dem Schlusspunkt aus, aber Töging erzwang in der Nachspielzeit das Tor und holte einen Punkt, mit dem niemand gerechnet hatte.

Unterföhrings 2. Vorsitzender Bernd Mayer nahm das gleichermaßen irre wie frustrierende Spielende mit Galgenhumor: „Der FC Unterföhring ist eben immer für eine Überraschung gut und das in alle Richtungen.“

FC Unterföhring – FC Töging 2:2 (0:0).

FCU: Shorunkeh-Sawyerr – Fujita, Coporda, Kain, Putta – Lüftl, Küttner, Marinkovic (65. Boubacar), Arkadas (73. Mayer), Mirza – Faber (90,+1 Wolf-Weisbrod).

Tore: 1:0 Faber (50.), 2:0 Boubacar (78.), 2:1 Stefcak (83.), 2:2 Karatepe (90.+2).

Gelb-rot: Helfer (78., wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Felix Hoffmann (Kirchdorf) – Zuschauer: 100.