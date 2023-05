FC Unterföhring schielt in Partie gegen Karlsfeld auf Aufstiegsrelegation - kleine Chance nutzen

Von: Nico Bauer

Teilen

Geht da noch was? Der FC Unterföhring hat noch eine kleine Chance Richtung Aufstiegsrelegation, wenn er das Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Freitag, 19.30 Uhr) gewinnen sollte. Der Gewinner darf weiterhin Richtung Bayernliga schauen, für den Verlierer ist die Saison vorbei.

Unterföhring – Unterföhrings Fußballer haben nach Karlsfeld noch lösbare Aufgaben mit dem Letzten Brunnthal und den Drittletzten Dachau. Deshalb ist im Fall eines Sieges gegen Karlsfeld wahrscheinlich, dass der FCU die Runde mit neun Punkten aus den letzten drei Saisonspielen abschließt. Fünf Punkte müsste man auf Kirchheim und Bruckmühl gutmachen, was angesichts der nicht vorhandenen Konstanz der Spitzenteams nicht unmöglich ist.

Der FCU hat mit dem Klassenerhalt seine Pflicht erledigt und würde die Relegation nach oben gerne mitnehmen. Zuletzt bei dem explosiven Torjubel über das Siegtor in letzter Sekunde in Forstinning zeigte sich der Teamgeist und der Erfolgshunger des FCU. Ein Beispiel für die riesige Lust auf Fußball war auch Sebastian Fritz. Der Torwart hatte beruflich in Frankfurt zu tun und versuchte, rechtzeitig zum Landesligaspiel anzukommen. Ein Stau machte den Plan zunichte, aber Fritz kam trotzdem während des Spiels an den Platz, um seine Mannschaft zu unterstützen. Für den ganz großen Torjubel über das 3:2 von Maick Antonio war er rechtzeitig vor Ort.

Wir sind Fußballer und wollen jedes Spiel gewinnen“, sagt Trainer Andreas Faber, der stolz auf den Geist der Mannschaft ist. Er war diese Woche vor allem froh darüber, dass das Team nach drei Englischen Wochen in Serie endlich einmal Zeit zum Durchatmen bekam. Somit sind die Akkus wieder ein bisschen aufgeladen. Der Regen der vergangenen Tage wird aber im Stadion an der Bergstraße dazu beitragen, dass das Verfolgerduell des Siebten Unterföhring gegen den Vierten Karlsfeld ein Kampfspiel wird. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir, Schrödl, Heller - Em. Gümüs, Sahingöz, Siebald, T. Arkadas (Nirschl) - Fischer, Volland.