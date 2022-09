Flaschenwurf: Schiri bricht Partie Istiklal – Unterföhring II ab

Von: Patrik Stäbler

FCU-Trainer Stefan Behr: „Solche Szenen gehören nicht auf den Fußballplatz. Zum Glück ist niemandem etwas passiert.“ © Archiv

Sieben Tore binnen siebzig Minuten haben die Zuschauer im Auswärtsspiel des FC Unterföhring II beim SV Istiklal München zu sehen bekommen – und doch werden ihnen von dieser Partie in der Kreisklasse 2 eher andere Dinge in Erinnerung bleiben. Denn weil einigen Spielern der Gastgeber die Sicherungen durchbrannten, kam es zu verbalen Entgleisungen, einer Tätlichkeit und einem Flaschenwurf in Richtung FCU-Bank. Die Folge: Beim Stand von 7:1 brach der Schiedsrichter das Spiel ab.

Unterföhring – Diese Entscheidung sei gerechtfertigt gewesen, findet Unterföhrings Trainer Stefan Behr. „Solche Szenen gehören nicht auf den Fußballplatz. Zum Glück ist niemandem etwas passiert.“ Wobei der Coach betont: „Es waren nur vereinzelte Spieler von Istiklal beteiligt. Die meisten sind ruhig geblieben, und einige haben sich hinterher auch bei uns entschuldigt.“

In einer schon früh hitzigen Partie hätten die Münchner eigentlich in Führung gehen müssen, räumt Behr ein. Allein FCU-Torwart Viktor Antonov habe seine Elf vor einem Rückstand bewahrt. Mit ihrem ersten echten Angriff seien dann jedoch die Gäste durch Maick Antonio in Führung gegangen, ehe Tobias Oberrieder kurz darauf das 2:0 nachlegte. Auf Seiten von Istiklal war man bereits zu diesem Zeitpunkt unzufrieden mit dem Schiedsrichter, was unter anderem eine Gelb-Rote Karte wegen Meckerns zur Folge hatte. In Überzahl ließ der FCU dann Ball und Gegner laufen, sodass es zur Pause 4:0 und nach siebzig Minuten sogar 7:0 stand.

Die Platzherren dagegen echauffierten sich mehr und mehr über den Schiedsrichter, kassierten Gelbe Karten, eine Zeitstrafe und eine Rote Karte. Nach einem Foul sei ein Istiklal-Kicker auf einen seiner Spieler losgegangen, berichtet Behr. Als sich eine Unterföhringer Mutter daraufhin beschwerte, sei diese beleidigt worden. In der Folge habe ein Münchner eine Wasserflasche in Richtung FCU-Bank geworfen, worauf der Unparteiische die Partie in der 83. Minute abbrach.

„Leider ist unsere Leistung an diesem Tag dadurch in den Hintergrund gerückt“, bedauert Stefan Behr. Zwar geht er davon aus, dass seinem FCU die Punkte am Grünen Tisch zugesprochen werden. „Aber freuen konnten wir uns natürlich nicht.“ Das Verhalten seiner Spieler inmitten der unschönen Szenen sei indes vorbildlich gewesen, betont der Coach. „Die Jungs sind ganz ruhig geblieben und haben das sehr gut gemacht.“

Rein sportlich zeigt die Formkurve beim FCU seit einiger Zeit wieder nach oben. Nach zwei Auftaktniederlagen, bedingt auch durch Personalengpässe, hatten die Unterföhringer schon vor dem Istiklal-Spiel zwei Siege geholt. Nun wolle man sich in der Tabelle wieder nach oben orientieren, sagt der Trainer. „Unser Ziel ist es, im vorderen Drittel mitzuspielen. Und die Qualität dafür ist in der Mannschaft sicher da.“ (PATRIK STÄBLER)