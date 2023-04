FC Unterföhring schlägt den Tabellenführer

Von: Nico Bauer

Teilen

Man of the Match: Maximilian Siebald (am Ball) sorgt für die Unterföhringer Tore in Bruckmühl. © Dieter Michalek

Der FC Unterföhring schwebt nun zwischen den Welten irgendwie. Mit einer superstarken Leistung gewann der Landesligist 2:1 (2:1) beim Tabellenführer SV Bruckmühl und kann nun von der Aufstiegs- bis zur Abstiegsrelegation alles noch erreichen. Nach den Leistungen der vergangenen Wochen ist ein Abrutschen in den Tabellenkeller aber ziemlich unwahrscheinlich geworden.

Unterföhring – Der Mann des Tages beim Spiel in Bruckmühl war Maximilian Siebald, der in den vergangenen Wochen viel für die Mannschaft gearbeitet hat und sich deshalb diesmal den Titel „Man of the Match“ wirklich verdient hat. Bereits in der 5. Minute fiel ihm nach einer Ecke der zweite Ball vor die Füße und er suchte sich in aller Ruhe das lange Eck aus. Zuvor hatten die Unterföhringer schon eine erste Chance, so das Bruckmühl früh vorbereitet war auf einen nicht sehr ergiebigen Heimspieltag.

Der zwischenzeitliche Ausgleich von Daniel Köbl (16.) war ein Kopfball nach einer Ecke, bei dem Torwart Sebastian Fritz nicht sonderlich gut aussah. Für den Keeper war es ein undankbares Spiel, weil er kaum Bälle aufs Tor bekam, aber eine Viertelstunde vor dem Ende mit einer Superparade zur Stelle war. Fritz fischte einen Kopfball nach einer Ecke aus dem Kreuzeck, während der eine oder andere Bruckmühler schon den Ausgleich feierte.

Der FC Unterföhring kontrollierte das Geschehen und machte ein ganz starkes Spiel. „Wir haben einfach unseren Plan durchgezogen“, sagte Trainer Andreas Faber später, „und das ist auswärts beim Tabellenführer nicht ganz risikolos.“ Unterföhring suchte immer die Lösung nach vorne und kam mit dem Pausenpfiff völlig verdient zum neuerlichen Führungstreffer. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie schaltete man schnell um. Sahingöz schickte Volland steil und der legte den zweiten Siebald auf. Mitte der zweiten Halbzeit musste Sahin Bahadir nach einem Laufduell mit hartem Körperkontakt von beiden Spielern mit Gelb-Rot vom Feld. Diese harte Entscheidung wurde aber kein Thema, weil der FCU nichts mehr zuließ und das 2:1 ins Ziel brachte. (NICO BAUER)

SV Bruckmühl – FC Unterföhring 1:2 (1:2).

FCU: Fritz - Kretzschmar (63. Arifovic), S. Bahadir, A. Arkadas, heller - Em. Gümüs, Sahingöz (76. Antonio), Siebald (87. Er. Gümüs), T. Arkadas - Volland (90.+3 Aliji), Fischer.

Tore: 0:1 Siebald (5.), 1:1 Köbl (16.), 1:2 Siebald (45.) – Gelb-Rot: S. Bahadir (69., wiederholtes Foulspiel), Pichel (90.+1).

Schiedsrichter: Luca Schultze (FC Stern) – Zuschauer: 140.