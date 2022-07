FC Unterföhring schraubt die Ansprüche zurück

Von: Nico Bauer

„Von Außen haben wir weniger Druck“, sagt Trainer Zlatan Simikic. © Brouczek

Wenn der FC Unterföhring die volle Kapelle auf den Platz bringt, dann ist er auch in dieser Saison eine ganz große Nummer in der Landesliga. Vielleicht wird der Vizemeister der Vorsaison nun noch gefährlicher, weil die Verantwortlichen intern den Druck deutlich reduziert haben.

Unterföhring – In der vergangenen Saison starteten die Unterföhringer mit dem Ziel Meisterschaft und am Ende in der Aufstiegsrelegation brachten sie nur in kleinen Ansätzen die beste Mannschaft aufs Feld. Dieses Jahr reicht dem Verein eine gute Rolle mit einer Platzierung unter den besten fünf Mannschaften. Damit kann man sich erst einmal entspannt den ambitionierten Vorjahresdritten Schwaig sowie die beiden Bayernliga-Absteiger Wasserburg und Pullach anschauen.

„Von Außen haben wir weniger Druck“, sagt Trainer Zlatan Simikic, „aber wenn wir in die Kabine kommen, dann ist alles wie immer. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Er weiß, dass sein Team in der besten Besetzung vor Nichts und Niemand Angst haben muss. Alleine schon der Sturm mit Robin Volland und dem Torschützenkönig des Vorjahres Bastian Fischer sucht seinesgleichen. In der letzten Spielzeit schossen beide 46 Tore und kamen auf ähnlich viele Vorlagen. Beim Auftaktspiel an diesem Samstag (16 Uhr) in Grünwald muss er aber auf den kranken Volland verzichten.

„Unsere Abgänge schmerzen schon sehr“, sagt Zlatan Simikic mit Blick auf den Verlust von Spielern wie Ajlan Arifovic, Michael Eder oder Nikola Negic. In der Dreierkette dürfte die Lücke von Sahin Bahadir und Michael Schrödl gefüllt werden, aber die neue Formation muss sich erst einspielen. Überhaupt brauchen die Unterföhringer mehr defensive Stabilität, wenn aus der ziemlich gute die beste Mannschaft der Liga werden sollte.

Zlatan Simikic erwartet nach dem Durchmarsch von Erlbach im Vorjahr diesmal wieder ein ganz anderes Tabellenbild. Er kann sich gut vorstellen, dass auch in der Mitte der Rückrunde sechs bis sieben Mannschaften noch alle Chancen auf den ersten Platz haben. Das Feld sei schwer kalkulierbar und auch seinen FC Unterföhring sieht Zlatan Simikic ein Stück weit als Wundertüte: „Bei uns ist alles möglich bis hin zum Start mit fünf Siegen.“ (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Coporda, S. Bahadir, Schrödl – B. Bahadir, Ehret, A. Arkadas, Sahingöz (T. Arkadas), Nirschl – Siebald, Fischer.