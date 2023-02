FC Unterföhring: Schützenfest gegen Lerchenau

Von: Nico Bauer

Zweifacher Torschütze: Maximilian Siebald (am Ball) sorgt für den ersten und den letzten Treffer. Sechs Tore von vier Spielern © Dieter Michalek

Zu Saisonbeginn lief es besorgniserregend schlecht bei den Landesligafußballern des FC Unterföhring, die offenbar nun rechtzeitig in die Spur gefunden haben. Gegen den Bezirksligisten SV Nord-Lerchenau zeigte der Landesligist bei dem 6:3 (2:0) eine sehr starke Leistung.

Unterföhring – Das Ergebnis erinnert wieder an den FCU aus dem Ligabetrieb, wo er immer für ein 5:5 gut war. Das Testspiel ist etwas differenziert zu betrachten, weil es nach einer Stunde 5:0 für einen defensiv wie offensiv absolut überzeugenden FC Unterföhring stand. Der junge Trainer Andreas Faber stellte zufrieden fest, dass die Mannschaft auf dem Platz das umsetzte, was er sich vorstellt.

Mit zunehmender Spieldauer waren die Kräfte weg, zumal die Mannschaft am Vormittag der Begegnung schon trainiert hatte. So konnten die Starstürmer in den Reihen der Gäste treffen. Mit Peter Zeussel (2) und Ex-Profi Karl-Heinz Lappe machten zwei ehemalige FCU-Spieler die Tore. „Da sieht man doch, dass sie bei uns etwas gelernt haben“, witzelte Faber.

Erfreulich beim FCU ist die Streuung bei den Torschützen und der volle Kader. Gegen Nord-Lerchenau saßen zwölf Spieler auf der Bank und die Tore verteilten sich auf vier Köpfe. Vor der Pause trafen Maximilian Siebald (39.) und Maick Antonio (43.). Nach der Pause erhöhten Sali Aliji (54., 60.) und Adin Kurtovic (57.) binnen sechs Minuten auf 5:0. Nach den drei Gegentreffern sorgte Maximilian Siebald mit einem verwandelten Elfmeter für den 6:3-Schlusspunkt (83.). nb

