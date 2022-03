FC Unterföhring sicher den zweiten Platz ab

Von: Nico Bauer

Andreas Faber: Das Urgestein des FC Unterföhring traf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. © Archiv mm

Unterföhring – Das realistische Szenario für die Saison des FC Unterföhring ist die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga. Mit dem 2:2 (2:1) gegen Eintracht Karlsfeld hat man den zweiten Platz etwas abgesichert und zum Ersten Erlbach wieder Boden verloren. Gefühlt ist Karlsfeld die dritte Macht der Liga, auch wenn man in der Tabelle hinter der Überraschungsmannschaf aus Schwaig auf Rang vier vier steht.

Der FC Unterföhring wollte die sechs Punkte Abstand halten und genau das Minimalziel hat man erreicht. Mit dem Remis konnte man auch zufrieden sein, weil die Partie von Tempo und spielerischer Klasse her auch das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter hätte sein können.

Zur Pause sah es richtig gut aus, weil die Unterföhringer nach einer durchwachsenen Startphase den Rückstand als Startschuss nahmen. Nach dem 0:1 von Dominik Schäffer (21.) legte man zu und führte zu Pause verdientermaßen. Pascal Putta und die kickende Clublegende Andi Faber (36.) brachten den Platzverein auf dem Kunstrasenplatz in Front.

Nach dem Seitenwechsel machte Karlsfeld den schnellen Ausgleich durch Marko Juric (47.) und damit begann es eine Schlacht mit offenem Visier. Beide Mannschaften hatten beste Chancen auf den Siegtreffer. Joker Semir Ljumani scheiterte in der 88. Minute alleine auf den Torwart zulaufend. Unter dem Strich war das Unentschieden dann aber auch leistungsgerecht.

Unterföhings technischer Leiter Zivan Zinovic coachte diesmal das Team in Vertretung des in Corona-Quarantäne sitzenden Zlatan Simikic. Er und Co-Trainer Marc Holweck schilderten am Handy dem Cheftrainer das Geschehen und sprachen in emotionalen Telefonkonferenzen Wechsel und taktische Änderungen ab. „Ich hatte etwas Angst, dass ihn seine Freundin verlässt“, scherzte Zivanovic später, „so wie es in ihm brannte bei unseren Gesprächen.“

FC Unterföhring – Eintracht Karlsfeld 2:2 (2:1) FCU: Fritz - Coporda, Arifovic, Ehret - Arkadas, Sahingöz (90. Kürbs), Putta (63. Ljumani), Faber, Siebald - Nirschl (90. Erbs), Fischer Tore: 0:1 Schäffer (21.), 1:1 Putta (28.), 2:1 Faber (36.), 2:2 Juric (47.) Schiedsrichter: Vinzenz Pfister (Oberbergkirchen). Zuschauer: 200.