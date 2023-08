Unterföhring mit starker Leistung beim Aufsteiger Feldmoching – Altunay glänzt mit Doppelpack

Von: Nico Bauer

Mit Kraft und Spielfreude nach vorne: Burhan Bahadir vom FC Unterföhring. © Gerald Förtsch

Der FC Unterföhring bleibt weiterhin auf der Siegerstraße: Auch das Spiel gegen den Aufsteiger SpVgg Feldmoching gewinnt das Team von Faber souverän.

Unterföhring – Es war ein großes Versprechen des Unterföhringer Trainer Andreas Faber, seine Mannschaft nach dem dritten Sieg in Serie drei Tage als Spitzenmannschaft zu titulieren angesichts des Punkteschnitts von genau zwei Punkten. Das Team nahm das Angebot an mit einem 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger SpVgg Feldmoching und die besondere Sensation des Abends war, dass der eigentliche Abstiegskämpfer mit der Nobody-Truppe im Stil einer Landesliga-Spitzenmannschaft spielte.

Der Aufsteiger aus dem Münchner Norden hatte mit zwei Siegen in vier Spielen einen guten Start und reiste durchaus ambitioniert an der Unterföhringer Bergstraße an. Beweis dafür war eine erste Chance der Gäste nach zwei Minuten. Das war frech, aber dann auch so ziemlich das letzte Wort, dass Unterföhring den Feldmochingern ließ. Nach dem kleinen Schocker zum Start machte der FCU mit seinen jungen Kickern genau das, was sonst Auswahlen aus Routiniers jenseits der 30 Jahre tun.

FC Unterföhring geht noch vor dem Seitenwechsel in Führung – Altunay knipst zweimal

Mit dem klassischen Rasenschach nahm man den Gegner aus dem Spiel, kontrollierte, verschob die Spielbereiche immer wieder ein paar Meter nach vorne und erarbeitete sich in einem Geduldsspiel das Führungstor. Das fiel kurz vor der Pause und es sah so herrlich einfach aus. Marvin Kretzschmar spielte den Ball von links in den Strafraum, wo ihn Sali Aliji stoppte und sanft ins Tor schob. Fußball kann so einfach sein.

Emre Gümüs treibt das Spiel des FC Unterföhring nach vorne. © Gerald Förtsch

Nach der Pause dann war es kein enges Spiel mehr, sondern Feldmoching hatte nur noch die Wahl zwischen deutlicher Niederlage und Packung. Nun spielte der FC Unterföhring sein Spiel, das ohne Chichi auskommt: Vollsprint auf der Außenbahn, Hereingabe, Zweikampf, Klingelingeling. Beide Tore fielen so mit unterschiedlichen Protagonisten. Beim 2:0 kam das Zuspiel von Attila Arkadas und beim 3:0 von Clovis Tokoro.

Der Torschütze, den die Landesliga bald kennt, war jeweils Emre Altunay. Er steht nun bei fünf Toren in fünf Spielen. Ein Spitzenwert einer Spitzenmannschaft. Und Aufsteiger Feldmoching war mit den drei Toren noch ganz gut bedient. In der Landesliga muss man offenbar andere Mannschaften besiegen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Beim FC Unterföhring ist noch nicht klar, ob sich die Mannschaft an den Titel Spitzenmannschaft gewöhnen mag. (nb)

FC Unterföhring – SpVgg Feldmoching 3:0 (1:0)

FCU: Fritz - A. Arkadas, Bahadir, Kpegouni, Awoudja (90.+1 Filotas) - Em. Gümüs, T. Arkadas (70. Heller), Tokoro (84. Tchanile), Kretzschmar - Aliji (88. Taheri), Altunay (70. Antonio)

Tore: 1:0 Aliji (41.), 2:0 Altunay (53.), 3:0 Altunay (57.). Schiedsrichter: Fabian Hegener (Zell-Bruck)

Zuschauer: 130.

