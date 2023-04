Starker Auftritt motiviert FC Unterföhring für Tabellenführer Bruckmühl

Von Nico Bauer schließen

Unterföhring – Fünf Spiele stehen für die meisten Landesligisten noch an und der FC Unterföhring hat sieben Matches. Diesen Dienstag (19.30 Uhr) bei Tabellenführer SV Bruckmühl bestreitet der FC Unterföhring sein erstes von noch zwei Nachholspielen und kann den Klassenerhalt hochprozentig festzurren.

Vor dem vergangenen Wochenende standen die Unterföhringer noch auf einem Relegationsplatz und nach dem Sieg in Freising haben sie drei Plätze und einen Punkt Vorsprung auf die kritische Kellerzone. Mit einem Sieg in Bruckmühl können sie nach Punkten zum Siebten Schwaig aufschließen und bis auf einen Zähler an Rang fünf (Ampfing) herankommen. Dann wäre selbst der Aufstiegsrelegationsplatz zwei mit sechs Zählern wieder in Reichweite. In der irrsten Landesliga aller Zeiten ist nichts undenkbar.

„Die Jungs haben es in Freising so gut gemacht, dass ich keinem begründen kann, warum ich ihn rausnehme“, sagt Trainer Andreas Faber. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass der in Freising verletzt ausgeschiedene Nils Ehret als einziger Spieler der Startelf ausscheidet. Für ihn dürfte Emre Gümüs starten, der am Freitag eingewechselt wurde und auf der Sechs ein Riesenspiel machte.

Der Termin des kurzfristig abgesagten Spiels könnte jetzt dem FCU in die Karten spielen, denn die jüngsten Leistungen von Bruckmühl riechen schwer nach Meisterflatter. Der lange mit großem Abstand die Liga anführende Primus hat aus den jüngsten drei Spielen nur einen Punkt geholt und nur ein Tor geschossen. „Selbst schuld, wenn sie das Spiel absagen“, witzelt Faber. Unterföhring kann mit einem Sieg in Bruckmühl das Meisterrennen wieder richtig heißmachen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir, A. Arkadas, Heller - Em. Gümüs, Sahingöz, Siebald, T. Arkadas - Fischer, Volland.