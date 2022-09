FC Unterföhring ist gewarnt: Bruckmühl hat kleinen Lauf

Von: Nico Bauer

In den kommenden Wochen muss sich der FC Unterföhring noch etwas durchmogeln in der Landesliga Südost.

Unterföhring – Nach dem mäßigen Start in die Saison braucht es endlich Heimsiege, um die Tabelle wieder von oben ansehen zu können. Vor dem Heimspiel gegen den SV Bruckmühl (Samstag, 17 Uhr) sollte man aber gewarnt sein durch einen kleinen Lauf des Gegners.

Nach den ersten Spielen der Saison hing die rote Laterne in Bruckmühl, aber nach zuletzt drei Siegen mit 10:2 Toren hat sich dort das Tabellenende erledigt.

Der Unterföhringer Co-Trainer Marc Holweck betont, dass man lieber auf sich selbst schauen möchte. Die wissenschaftliche Analyse von Tabellenführer Landshut beispielsweise war nahe dran an Zeitverschwendung: „Wir haben festgestellt, von den letzten zehn Toren neun purer Zufall waren. Dann kamen die Landshuter zu uns und haben richtig gut Fußball gespielt.“

Eine Baustelle des FCU ist die Dreierkette, wo seit Saisonbeginn immer die spielen, die gerade gesund sind. Zuletzt beim 4:2 in Pullach hat die Formation mit Sahin Bahadir, Michal Schrödl und Philipp Priewasser gut funktioniert. Neuzugang Schrödl kommt nach seiner Verletzung in Fahrt und kann dem Team viel Stabilität geben. In Pullach sollte er beim Comeback nach einer Stunde ausgewechselt werden, musste wegen eines Missverständnisses aber durchspielen. Eine Muskelverletzung wurde bei Philipp Priewasser signalisiert, als der nur einen Krampf hatte. Und dann waren die fünf Wechsel durch, aber Schrödl ist ein Kämpfer. Im Gegenzug wird Burhan Bahadir nun aber länger verletzt fehlen. „Er tut uns sehr weh“, sagt Holweck über den zweikampfstarken Organisator im defensiven Mittelfeld. Hier darf nicht mehr viel passieren.

Gegen Bruckmühl müssen die Unterföhringer auch Attila Arkadas ersetzen, der sich in Urlaub befindet. Dafür ist Mittelstürmer Bastian Fischer wieder dabei. In den bisherigen fünf Heimspielen gab es bisher nur drei Unentschieden und zwei Niederlagen für den eigentlich traditionell heimstarken FCU. Mit gerade einmal fünf eigenen Heimtoren hat der auf Spektakel programmierte Club noch einiges aufzuholen. (nb)

FC Unterföhring: Fritz - Priewasser, S. Bahadir, Schrödl - Ehret, Sahingöz, Siebald, T. Arkadas, Nirschl - Fischer Aliji.