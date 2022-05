FC Unterföhring: „Die können sich warm anziehen“ - Fischer nach verpasstem Aufstieg enttäuscht

Von: Vinzent Fischer

Teilen

War im Anschluss an die verlorene Relegation gegen den SV Pullach enttäuscht: Unterföhrings Torjäger Bastian Fischer. © Imago/Lackovic

Der SV Pullach steht in der zweiten Runde der Relegation zur Bayernliga. Der FC Unterföhring spielt ein weiteres Jahr Landesliga. Die Stimmen zum Spiel.

Pullach - Aufbruchstimmung an der Gistlstraße: Der SV Pullach gewinnt auch das Relegations-Rückspiel gegen den FC Unterföhring und steht damit in der zweiten Runde der Relegation zur Bayernliga. Die Gäste dagegen müssen auch in der kommenden Saison in der Landesliga antreten.

Gilbert Diep brachte die Raben mit einem Traumtor von der Mittellinie in Front, Martin Bauer erhöhte vor der Pause. In der zweiten Hälfte kam der FC Unterföhring zurück und glich durch Max Siebald und Bastian Fischer aus. Kurz vor Abpfiff nutzte Luis Marseiler einen Patzer der FCU-Abwehr zum Siegtreffer aus. Die Stimmen nach Abpfiff.

Gilbert Diep (Spieler SV Pullach) über...

... sein Tor zum 1:0: „Die Idee stand schon länger. Ich habe den Jungs in der ganzen Saison gesagt, dass ich es einmal von der Mittellinie probiere. Ich weiß bei Fritzi (Unterföhring-Keeper Sebastian Fritz, d. Red.), dass er sehr gerne mitspielt und auch mal etwas weiter vorne steht. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass er zu weit draußen steht. Und dann habe ich mir gedacht, ich ziehe einfach mal ab.“

... das Spiel und die zweite Runde: „Ganz ehrlich: Die zweite Halbzeit heute war nicht so gut. Uns stehen noch zwei wichtige Spiele bevor, in denen wir auch zwei Siege einfahren wollen.“

Theo Liedl (Trainer SV Pullach) über...

... das Spiel: „Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Wir haben eine sehr gute zweite Hälfte in Unterföhring gespielt und eine sehr gute erste Hälfte hier. Ingesamt bin ich der Meinung, dass wir verdient weitergekommen sind.“

... die zweite Runde der Relegation: „Wir wollen das Unmögliche möglich machen und in der Liga bleiben. Das ist unser großes Ziel, damit diese verkorkste Saison noch glücklich endet.“

Bastian Fischer (Spieler FC Unterföhring) über...

... das Spiel: „Das Spiel war ziemlich ausgeglichen. Wir wollten am Anfang schauen, dass wir in den ersten 15 Minuten ein Tor machen, hatten aber keinerlei Torchancen. Dann kam das 1:0 aus gefühlt 85 Metern. Dann musst du einfach versuchen, weiter nach vorne zu spielen. Wir haben weiter aufgemacht und uns über den Konter das 2:0 gefangen.“

... die Ansprache in der Pause: „In der Halbzeit haben wir uns gesagt, wir schauen, dass wir nochmal alles nach vorne schmeißen und alles versuchen. Wenn wir das 3:2 schießen, weiß ich nicht, ob es dann nicht doch nochmal eng wird. Wir haben über zwei Spiele hinweg alles gegeben.“

... die Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg: „Die Enttäuschung ist natürlich groß. Du spielst die ganze Saison und versuchst, aufzusteigen. Am Ende sind es die zwei Spiele, bei denen es zählt. Nichtsdestotrotz muss man das auch mal nüchtern betrachten, wenn man schaut, mit welcher Aufstellung wir gespielt haben. Alleine heute haben wieder fünf Stammspieler gefehlt. Darum muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, aber es ist natürlich extrem schade.

... die neue Saison: „Klar ist die Vorfreude groß, insbesondere, weil die Mannschaft fast komplett zusammenbleibt. Wir greifen nächstes Jahr definitiv wieder an. Wir kennen uns perfekt und die anderen Vereine können sich warm anziehen.“

Zivan Zivanovic (Sportlicher Leiter FC Unterföhring) über...

... das Spiel: „In der ersten Halbzeit waren wir sehr abwartend. In der zweiten Halbzeit hatte Pullach Glück. Wenn wir das 3:2 machen, sieht es vielleicht anders aus. Aber so hat Pullach verdient gewonnen.“

... über die Planungen für die neue Saison: „Wir haben schon den einen oder anderen Neuzugang. Ich denke, wir sind für die nächste Saison top gewappnet. Bis auf Ajlan Arifovic bleibt die Mannschaft größtenteils zusammen. Es kommt auf jeden Fall noch der eine oder Spieler dazu.“

... die Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg: „Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Aber Pullach hat es verdient. Das ist für uns kein Beinbruch. Wir werden nächstes Jahr definitiv wieder konkurrenzfähig sein und oben angreifen.“