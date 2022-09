FC Unterföhring eine Nummer zu groß im Landkreisduell für SV Pullach

Von: Nico Bauer

Die frühe Führung für den FC Unterföhring besorgt Nils Ehret (r.). © Robert Brouczek

Zum Ende der vergangenen Saison kassierte der FC Unterföhring in der Relegation zwei schwere Pleiten gegen den SV Pullach.

Unterföhring – Nun, beim Wiedersehen im Punktspiel der Landesliga Südost, waren die Fußballer des FC Unterföhring eine bis zwei Nummern zu groß für den Bayernliga-Absteiger aus dem Isartal. Mit 4:2 (1:0) gewannen die Unterföhringer das Landkreisduell Nord gegen Süd, und Abstiegskandidat Pullach war mit dem Ergebnis noch ganz gut bedient.

Die Unterföhringer waren trotz einiger Ausfälle von Beginn an der Chef im Ring und spielten dominanten, offensiven Fußball. Nils Ehret (11.) und Tayfun Arkadas (47.) brachten mit ihren Treffern den FCU auf die Siegerstraße. Als die Pullacher nach 66 Minuten den Anschlusstreffer erzielten, hätte die Partie schon längst entschieden sein müssen, den Chancen nach hätte es eigentlich 3:0 oder 4:0 stehen müssen.

Die Unterföhringer haben in der Saison schon öfters überlegen geführte Spiele aus der Hand gegeben, was diesmal nicht der Fall war. Das lag auch an dem überragenden Tayfun Arkadas, der eine Viertelstunde vor dem Ende das 3:1 schoss und in der wilden Schlussphase immer Antworten hatte. Postwendend kamen die Pullacher noch einmal heran (77.), und weitere zwei Minuten später spielte die Nummer zehn der Unterföhringer – also Arkadas – einen Zuckerpass auf Maximilian Siebald, der dann kunstvoll den Torwart umspielte.

Die Unterföhringer zeigten, wie schön Fußball sein kann – mit ihrer Zielstrebigkeit waren sie für den SV Pullach einfach zu gut. Co-Trainer Marc Holweck, der die Mannschaft in Vertretung des erkrankten Chefcoaches Zlatan Simikic betreute, war sichtlich zufrieden mit dem Auftritt der Unterföhringer, die sich in der Tabelle dank der Serie von drei Siegen in drei Auswärtsspielen nach oben arbeiten. Bei allen drei Auftritten in der Fremde hat man jeweils vier Tore geschossen. Die starke Leistung in Pullach macht nun Hoffnung, dass jetzt auch zu Hause der Knoten platzt, mit dem ersten Dreier an der Bergstraße. (Nico Bauer)

SV Pullach - FC Unterföhring 2:4 (0:1).

FCU: Fritz - A. Arkadas, Schrödl, S. Bahadir, Priewasser - B. Bahadir, Ehret, Sahingöz, T. Arkadas, Nirschl - Siebald.

Tore: 0:1 Ehret (11.), 0:2 T. Arkadas (47.), 1:2 Scurti (66.), 1:3 T. Arkadas (75.), 2:3 Pandza (77.), 2:4 Siebald (79.).

Schiedsrichter: Maximilian Prechl (Haus im Wald).

Zuschauer: 80.