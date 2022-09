FC Unterföhring: Talfahrt in Traunstein stoppen

Von: Nico Bauer

Unterföhring – „Wir haben gute Chancen, denn wir spielen ja auswärts“, witzelt der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic vor der neuen Aufgabe beim SB Chiemgau Traunstein (Freitag, 19.30 Uhr). Bisher haben die zu Hause noch sieglosen Unterföhringer Landesliga-Fußballer alle drei Spiele in der Fremde gewonnen, aber Nummer vier in Traunstein ist eine harte Nuss.

Zlatan Simikic hat sich in den jüngsten Tagen Traunsteiner Spiele angesehen und kam zu dem Fazit, dass dies bei der Videoanalyse die bislang stärkste Mannschaft der Liga war. Als Tabellenvierter mischen die letztes Jahr noch im Abstiegskampf steckenden Chiemgauer diesmal vorne mit. Traunstein ist eine clevere Mannschaft, die auch enge Spiele nach Hause bringen kann. So hat man in fünf Heimspielen mit mageren 8:4 Toren zehn Punkte geholt.

Die Unterföhringer sind mittlerweile auf den drittletzten Platz abgerutscht, aber das Nachholspiel gegen Wasserburg zeigt die extrem enge Liga. Mit drei Punkten aus der Partie wären sie schon Achter. Sie können also schnell aus dem Keller herauskommen, aber dafür muss sich die Defensive stabilisieren. Von den Namen her ist die Dreierkette mit Rückkehrer Ajlan Arifovic, Sahin Bahadir und Michael Schrödl erstklassig besetzt. Der kleine Haken ist, dass Arifovic und Schrödl nach ihren Verletzungen noch Fitnessrückstand haben und Unterföhring braucht drei fitte Spieler als Basis der traditionell sehr offensiven Ausrichtung. Das Trio wird in Traunstein gefordert sein, nachdem der FCU zuletzt im Heimspiel gegen Bruckmühl erschreckend offen war.

Nach seinen Gedanken über den Rücktritt bekam Simikic diese Woche Zuspruch von allen Seiten im Verein. Die Aussage war auch ein Weckruf für die Spieler. „Aus Liebe zu diesem Verein werde ich alles tun, um aus der Situation herauszukommen“, betont der Trainer seine Herzensangelegenheit. In der englischen Woche mit den Aufgaben Traunstein, Wasserburg und Freising kann man schnell viel geraderücken. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Arifovic, S. Bahadir, Schrödl - Ehret, Sahingöz, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl - Fischer, Siebald.