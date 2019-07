Testspiel des FC Unterföhring nach der Pause attraktiver

Fußball

von Nico Bauer

Zlatan Simikic hat einen klaren Plan und der lautet, attraktiven Fußball zu spielen. Dieses Ziel verfolgt der Trainer des FC Unterföhring gradlinig in der Vorbereitung, auch wenn von dem Landesligisten nicht zu viel erwartet werden darf.

Das 1:1 (0:1) beim TuS Geretsried zeigte auch wieder phasenweise Hoffnung machende Ansätze. In der ersten Halbzeit war die Leistung der Unterföhringer nicht gut, aber nach der Pause gab es dann eine deutliche Steigerung. Vor allem spielerisch war der Auftritt in Durchgang zwei sehr ansehnlich. Damit hatte sich der FCU den Ausgleich in der Schlussminute durch Kilian Cuni verdient. Vom FCU sind in den ersten Punktspielen keine Wunderdinge zu erwarten, auch weil der Klub neben vielen Neuerungen etliche Verletzte zu ersetzen hat.