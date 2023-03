Unterföhrings Trainer Faber weiß: Technik alleine reicht nicht

Von: Nico Bauer

Sahin Bahadir trifft wie sein Bruder auf Ex-Klub Ampfing. © Fupa

Jetzt wird es ernst für den FC Unterföhring, der an diesem Samstag (14 Uhr) beim TSV Ampfing in die zweite Hälfte der Fußball-Landesliga geht. Neu-Trainer Andreas Faber redet auch nicht um den heißen Brei herum und spricht von nichts anderem als dem Klassenerhalt.

Unterföhring – Die Unterföhringer haben vier Punkte vor dem ersten Relegationsplatz im Keller und für Faber ist das gefühlt eher noch weniger: „Da unten stehen Mannschaften, die am Ende sicher nicht mehr dort stehen werden.“ Deshalb müsse man sich auf harte Arbeit einstellen. Vom fußballerischen Potenzial will Faber nichts wissen, weil die Tabelle nicht lüge. Er hofft viel mehr, dass mit Rennen und Kämpfen noch Faktoren dazukommen, die in der Vorrunde immer wieder Luft nach oben hatten. „Die Landesliga ist ja auch eine extrem physische Liga“, sagt Faber, „und wir müssen die Physis als weiteren Faktor zu unserer Technik dazubringen.“

Burhan Bahadir hat seine Rotsperre abgesessen. © Fupa

Das erste Punktspiel 2023 wird eine besondere Partie für die Brüder Burhan und Sahin Bahadir. Beide wechselten aus Ampfing nach Unterföhring und treffen nun auf die Vergangenheit. Beide etablierten sich auf Anhieb an der Bergstraße, auch wenn sie in vielen Dingen unterschiedlich ticken. „Wenn man die Eigenschaften der beiden zusammenbringt, dann kommt ein Erstliga-Fußballer heraus“, witzelt Andreas Faber. Er ist froh, dass Bahadir nach der Roten Karte im Testspiel gegen Landsberg nur für ein Freundschaftsspiel gesperrt wurde. Die Zwangspause gegen seinen alten Verein hätte etwas von Höchststrafe gehabt. Und nicht nur die Bahadir-Brüder wissen, dass man beim Tabellenzweiten TSV Ampfing einen großen Kampf abliefern muss, um mit Punkten die zweite Saisonhälfte zu eröffnen. nb

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kurtovic, S. Bahadir, Arifovic, A. Arkadas (Heller) - B. Bahadir, Ehret, Nirschl, Siebald - Fischer, Antonio (Aliji).