FC Unterföhring: Trotz rasanter Talfahrt ohne Abstiegssorgen

Von: Nico Bauer

Teilen

Vom Schlusslicht niedergerungen: Unterföhring (Atilla Arkadas, schwarz) kassierte zuletzt eine peinliche Niederlage gegen Brunnthal. © Robert Brouczek

Nach der kurzzeitigen Besserung ging es wieder steil bergab und nun steht Fußball-Landesligist FC Unterföhring vor dem Vorrundenfinale gegen den ASV Dachau (Freitag, 19.30 Uhr) direkt vor den Abstiegsrelegationsplätzen. Wirkliche Abstiegsangst kommt im Verein aber noch lange nicht auf.

Unterföhring – „Es kommt gerade einiges zusammen, was bei uns für schlechte Köpfe sorgt“, sagt Co-Trainer Marc Holweck, der in der vergangenen Woche das Training leitete. Die Probleme reichen von individuellen Fehlern über einen zuletzt wochenlang nicht bespielbaren Hauptplatz und fehlendes Bildmaterial für Videoanalysen bis hinzu Einstellungsproblemen. Deshalb lässt sich Holweck nach der peinlichen Niederlage beim Letzten Brunnthal alles offen: „Es kann sein, dass wir noch einmal mit der gleichen Aufstellung spielen. Genauso gut möglich ist, dass wir den Jungen eine Chance geben und sieben Wechsel haben.“

Nach den schwachen Leistungen bei zuletzt drei Niederlagen in Serie hätte der Co-Trainer reichlich Argumente dafür, nun wieder anderen Spielern Chancen zu geben. Den immer mehr in Fahrt kommenden Andreas Faber würde Holweck liebend gerne aufstellen, aber bei der Identifikationsfigur des Vereins käme die Aufstellung in der Startelf wohl noch zu früh.

In dieser Liga kann man mit vier guten Spielen schnell auch acht Tabellenplätze gutmachen.

Zumindest haben die Unterföhringer das Problem mit ihrem Stadion in den Griff bekommen. Hier gab es eine Fläche von 20 x 30 Metern, auf der das Wasser nicht mehr abgelaufen ist. Dieser Teil des Rasens wurde ausgetauscht, sodass man wieder auf dem Hauptplatz an der Bergstraße spielen kann und nicht auf den Kunstrasen ausweichen muss. Wie die Mannschaft braucht aber auch der Platz in fünf Wochen die Winterpause, um sich von turbulenten Monaten zu erholen.

„Am Ende der Saison spielen wir nicht gegen den Abstieg“, sagt Marc Holweck. Unterföhring habe in seinen Augen immer noch den spielerisch stärksten Kader der Liga und diese Qualität werde sich durchsetzen. In den kommenden Wochen könnte man sich tabellarisch auch die Weihnachtszeit versüßen, „weil man in dieser Liga mit vier guten Spielen schnell auch acht Tabellenplätze gutmachen kann.“

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - S. Bahadir, Arifovic, Schrödl - Ehret, B. Bahadir (Sahingöz), A. Arkadas (Siebald), T. Arkadas (Faber), Nirschl - Siebald (Aliji), Fischer.