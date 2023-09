FC Unterföhring trotzt Tabellenführer Grünwald ein 2:2 ab

Von: Nico Bauer

Der FC Unterföhring setzt sich immer mehr in der Spitze der Landesliga fest. Mit dem 2:2 (0:0) beim Tabellenführer TSV Grünwald haben die FCU-Fußballer ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und bleiben fest im oberen Tabellendrittel sitzen.

Unterföhring – Der FCU musste in Grünwald eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen gegen die Mannschaft, die mit sieben Siegen in die Saison gestartet war. Nach zuletzt zwei sieglosen Partien wollte Grünwald mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur. Mit 3:1 Chancen der Gastgeber war der FCU nach 45 torlosen Minuten eher glücklich mit dem Pausenresultat. Mit zwei starken Paraden rettete Torwart Sebastian Fritz seiner Mannschaft das 0:0.

In der zweiten Hälfte legten die Unterföhringer zu und machten ihren zahlreichen mit in den Nobel-Vorort gereisten Fans viel Freunde. Nach einer Freistoßflanke traf Dennis Awoudja zur Führung (60.) und dann wackelte Grünwald bedrohlich. Die Unterföhringer verpassten bei zwei guten Möglichkeiten das 2:0, das vielleicht schon vorentscheidend gewesen wäre.

In einer sehr guten Landesliga-Begegnung kam der Tabellenführer durch einen Freistoß von Alexander Rojek zurück (68.). Der ehemalige Garchinger brachte den Spitzenreiter dann auch noch mit einem verwandelten Elfmeter in Front (80.). FCU-Trainer Andreas Faber sagte später, dass die Foul-Entscheidung gegen seine Schützlinge schon sehr hart gewesen sei und auch der Schiedsrichter bei der Entscheidung nicht ganz so sicher war. In der Szene wurde auch nach Tayfun Arkadas wegen Meckerns für zehn Minuten vom Feld gestellt.

Beeindruckend war die Reaktion der jungen Mannschaft, die nach dem Rückstand in Unterzahl alles nach vorne warf und den Ausgleich erzwang. Marvin Kretzschmar egalisierte den Spielstand mit einem Traumtor drei Minuten nach Grünwalds zweitem Treffer. Über die 90 Minuten ging die Punkteteilung dann in Ordnung. Und der Trainer war stolz auf sein Team, dass sich auch von dem späten Rückstand nicht brechen ließ und am Ende eher gefrustet war, weil es mehr als das Remis gegen den Ersten wollte.

TSV Grünwald – FC Unterföhring 2:2 (0:0).

FCU: Fritz - Antonio (55. A. Arkadas), S. Bahadir, B. Bahadir, Heller (46. Awoudja) - Gümüs (46. Kpegouni), T. Arkadas - Tokoro, Kretzschmar - Faye (64. Altunay), Klaß (90.+1 Aliji).

Tore: 0:1 Awoudja (60.), 1:1 Rojek (68.), 2:1 Rojek (80., Foulelfmeter), 2:2 Kretzschmar (83.).

Zeitstrafe: T. Arkadas (79.).

Schiedsrichter: Tobias Kinberger (Neugablonz) – Zuschauer: 177.