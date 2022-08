FC Unterföhring: Erster Heimsieg überfällig nach durchwachsenem Saisonstart

Von: Nico Bauer

Teilen

Der Torschützenkönig der vergangenen Saison, Bastian Fischer (r.), möchte mit dem FC Unterföhring endlich den ersten Heimsieg bejubeln. © Gerald Förtsch

Der Heimfluch geht in die nächste Runde. Im sechsten Anlauf peilt der FC Unterföhring für den ersten Heimsieg der Landesliga Südost an, aber die Aufgaben werden nicht leichter.

Unterföhring – Diesmal gastiert Bayernliga-Absteiger TSV Wasserburg an der Bergstraße (Freitag, 19.30 Uhr). In diesem Jahr ist vieles anders beim FC Unterföhring, da ist die derzeit brach liegende Heimstärke nur ein kleiner Faktor. In der Vergangenheit standen die Unterföhringer eher für Spektakel und gewannen lieber wild 5:3 als taktisch 1:0.

In den fünf bisherigen Heimspielen (drei Unentschieden, zwei Niederlagen) ging man bereits zweimal nach torlosen 90 Minuten vom Feld. In der gesamten letzten Saison gab es nicht ein einziges 0:0 mit Unterföhringer Beteiligung.

Das ist auch durch das Personal derzeit zu begründen. Der zuvorige Torschützenkönig Bastian Fischer ist durch Krankheit und Verletzungen nicht in der Verfassung der vergangenen Saison. Zudem fehlt ihm sein kongenialer Sturmpartner Robin Volland. Offensivallrounder Andreas Faber, der Vollands Lücke gut füllen würde, steigt nach wochenlanger Verletzungspause jetzt wieder ins Training ein. Das macht etwas Hoffnung auf die Rückkehr des offensiven Spektakels.

Der sportliche Leiter Zivan Zivanovic sieht den durchschnittlichen Start des Vorjahreszweiten entspannt, „weil sich unsere Ambitionen dieses Jahr einfach geändert haben“. Der Verein hat das Budget der ersten Mannschaft verringert und kann mit dem vorderen Tabellendrittel der Landesliga leben. „Natürlich bin ich auch ein bisschen enttäuscht“, sagt Zivanovic und verweist auf das 1:1 gegen Ampfing, als der Gegner eigentlich chancenlos war. In Anbetracht der gezeigten Leistungen könnte der FCU vier bis sechs Punkte mehr haben – und genau das ist der Unterschied zu der Spitzengruppe der Liga.

Allerdings sind die Wasserburger mit elf Punkten aus den ersten sieben Spielen auch eher mittelprächtig in die Saison gestartet. Derzeit hat der Absteiger aus der Bayernliga nur zwei Zähler mehr als Unterföhring gesammelt. Deshalb wartet im sechsten Heimspiel ein nicht zu unterschätzender Gegner, aber eben auch keine unlösbare Aufgabe. Der erste Heimsieg ist eigentlich ja schon überfällig. (Nico Bauer)

FC Unterföhring: Fritz - Priewasser, S. Bahadir, Heller (Kurtovic) - B. Bahadir, Sahingöz, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl - Siebald, Fischer.