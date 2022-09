FC Unterföhring wartet weiter auf ersten Heimsieg – Spektakel inklusiver direkte Ecke endet in Remis

Von: Nico Bauer

Teilen

Es bleibt dabei: der FC Unterföhring kann zu Hause nicht gewinnen. © Gerald Förtsch

Das Warten auf den ersten Heimsieg geht weiter beim Fußball-Landesligisten FC Unterföhring. Auch im siebten Anlauf klappte es nicht.

Unterföhring – Im Nachholspiel gegen den TSV Wasserburg musste der FCU mit einem 2:2 (1:1) am Ende zufrieden sein, weil er zwei Rückstände aufgeholt hat.

Nach dem vielen Regen der vergangenen Tage verlegten die Unterföhringer die Jagd nach dem ersten Heimsieg auf den Kunstrasen, aber der brachte auch kein Glück. Beim 0:1 in der 9. Minute kassierten sie einen reichlich unglücklichen Treffer durch eine direkt verwandelte Ecke. Damit wurde die Aufgabe richtig schwer, weil die Wasserburger defensiv kompakt standen und körperlich sehr robust sind.

Dennoch arbeitete sich der FCU in die Partie herein und fand die Mischung aus Spielwitz mit Kampf, die es auf dem engen Kunstrasen braucht. Das schön herausgespielte 1:1 von Maxi Siebald (38.) ging völlig in Ordnung und zur Pause waren die Platzherren leichter Punktsieger.

Nach dem Seitenwechsel machte sich Unterföhring aber das Leben selbst schwer, weil es den neuerlichen Wasserburger Führungstreffer mit einem zu kurzen Rückpass zum Torwart herschenkte. Danach mussten die Föhringer in der letzten halben Stunde das Risiko erhöhen und schoben unter anderem Routinier Nils Ehret nach vorne. Der holte dann auch den Elfmeter heraus, den in der 77. Minute Bastian Fischer souverän verwandelte.

Und dann wurde es turbulent. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen und lieferten sich eine Schlacht mit offenem Visier. Unterföhring hatte noch gute Chancen, aber auch Wasserburg gelang noch einen Pfostentreffer. Für den neutralen Zuschauer war diese Phase ein wunderbar anzusehendes Spektakel, aber für die Mannschaften nicht. Beide Teams laufen weiter ihren eigentlichen Ansprüchen hinterher und der eine Punkt hilft keinem der Kontrahenten weiter. (nb)

FC Unterföhring– TSV Wasserburg 2:2 (1:1).

FCU: Fritz - E. Gümüs (62. Kurtovic), Arifovic, Schrödl (90. Antonio) - Ehret, B. Bahadir, A. Arkadas, Sahingöz (85. Erbs), Nirschl (70. Kretzschmar) - Siebald, Fischer.

Tore: 0:1 Brich (9.), 1:1 Siebald (32.), 1:2 Wagner (56.), 2:2 Fischer (77., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) – Zuschauer: 150.