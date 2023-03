FC Unterföhring: Tumult kurz vor dem Schlusspfiff

Von: Nico Bauer

Torjäger: Bastian Fischer markiert zwei Treffer in Ampfing. © Imago

Mit dem zweifachen Torschützen Fischer ist der FC Unterföhring ganz gut in die zweite Saisonhälfte gestartet. Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist holte nach zwei Rückständen ein 2:2 (1:1) beim Tabellenzweiten TSV Ampfing.

Unterföhring – Die Schwierigkeit von Ampfing war nicht nur der Gegner, sondern auch ein schwer bespielbarer Holperplatz. Deshalb hatten beide Mannschaften wenig Optionen zu langen Bällen und gefühlten 1000 Zweikämpfen. Der neue FCU-Trainer Andreas Faber registrierte zufrieden, dass sich seine stets die spielerische Lösung suchende Mannschaft durchgebissen hat. Vor der Pause hatte sich Unterföhring das 1:1 verdient mit dem ersten Treffer von Bastian Fischer.

Der Routinier traf fünf Minuten vor dem Ende noch einmal und diesmal klingelte es per Elfmeter. Zuvor hatten die Ampfinger eine Flanke recht unstrittig mit der Hand abgewehrt. Der FCU hatte sich damit belohnt an einem Tag, an dem Fußball mehr gearbeitet als gespielt werden musste.

In der 90. Minute gab es dann zwar kein Siegtor, aber Chaos und Emotion. Auslöser war ein böses Foul von Mike Opara direkt vor der Unterföhringer Bank. Der Schiedsrichter urteilte erst mit einer wenige Sekunden vor Schluss nicht sonderlich tragischen Zeitstrafe über zehn Minuten. Erst etwas später zeigte er die Rote Karte. Und dann lief Ampfings Trainer Rainer Elfinger zur Hochform auf. Ein Riesenrudel mit 30 Ampfingern bildete sich nahe der Unterföhringer Bank und dort berichteten FCU-Spieler, dass der Ampfinger Trainer den Schiedsrichter dreimal geschubst haben soll. Zuvor hatte Faber die Rote Karte gefordert. Der Schiedsrichter zeigte beiden Trainern dann Rote Karten, um den Tumult wieder unter Kontrolle bringen zu können.

Unter dem Strich nehmen die Unterföhringer einen Punkt mit, den sie sich verdient hatten. Der Vorsprung auf die Relegationsränge ist zwar auf drei Zähler geschrumpft, aber Unterföhring hat ein erstes Zeichen für die kommenden Wochen gesetzt. (nb)

TSV Ampfing – FC Unterföhring 2:2 (1:1).

FCU: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir, Arifovic, Heller - B. Bahadir, Ehret, Siebald, Nirschl - Fischer, Antonio.

Tore: 1:0 Gavric (28.), 1:1 Fischer (31.), 2:1 Toma (77.), 2:2 Fischer (85., Handelfmeter).

Rot: Opara (90., grobes Foulspiel). – Schiedsrichter: Raffael Dauner (Unterhaching) – Zuschauer: 80.