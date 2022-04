FC Unterföhring vermeldet mit Sahin Bahadir ersten Zugang

Von: Nico Bauer

Respekt vor Holzkirchen: „Das wird unser bisher schwerstes Spiel nach der Winterpause“, sagt Coach Zlatan Simikic. © Christian Riedel

Der FC Unterföhring will zurück in die Bayernliga und arbeitet zweigleisig daran. Sportlich kann sich der Landesliga-Zweite langsam für die Aufstiegsrelegation vorbereiten und nebenher bastelt der Verein an einer starken Mannschaft, die kommende Saison in der Bayernliga bestehen oder in der Landesliga vorne stehen soll. Vor dem Gastspiel beim TuS Holzkirchen (Samstag, 14 Uhr) konnte der Sportliche Leiter Zivan Zivanovic einen ersten Transfer vermelden.

Unterföhring – Im Sommer wird Ajlan Arifovic, der zentrale Mann der Dreierkette, zum Bayernliga-Topteam TSV Landsberg wechseln und wenige Tage später scheint diese Lücke schon wieder geschlossen zu sein mit Sahin Bahadir, der im Sommer vom TSV Ampfing kommt. Damit schafft der FC Unterföhring auch die Familienzusammenführung, nachdem Burhan Bahadir im letzten Sommer kam. „Er sagt selbst, dass sein Bruder der noch bessere Fußballer ist“, erklärt FCU-Trainer Zlatan Simikic. Für ihn ist nun ein langes Projekt beendet, weil die Unterföhringer schon weit vor Corona Sahin Bahadir verpflichten wollten. Deshalb nahm man zuletzt beim 3:1 gegen Ampfing das Gegentor grinsend zur Kenntnis, weil man nach dem Spiel den Wechsel des Torschützen offiziell machen konnte.

Die Gegenwart ist aber das Gastspiel in Holzkirchen bei einer kampfstarken Mannschaft, die den Unterföhringern nicht sonderlich liegt. Der Club aus dem Oberland gewann das Hinspiel auch 2:1 an der Bergstraße und da gab es einige Nebengeräusche. Deshalb möchte man beim FCU sportlich nun einiges geraderücken. Die Unterföhringer haben bei einem Punkt Abstand zum Dritten Schwaig auch nichts zu verschenken. Allerdings haben die Unterföhringer den großen Vorteil von zwei Spielen weniger. „Holzkirchen wird unser bisher schwerstes Spiel nach der Winterpause“, sagt Zlatan Simikic. Er muss von den noch ausstehenden sieben Spielen fünf gewinnen, damit man auch rechnerisch nicht vom zweiten Platz verdrängt werden kann. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Coporda, Arifovic, Heller (Eder) – Bahadir, Sahingöz, Siebald, Arkadas, Putta (Negic) – Fischer, Volland.