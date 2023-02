1:7 – FC Unterföhring verpatzt Generalprobe gegen Dornach

Von: Nico Bauer

„Man hat gesehen, was in dieser Mannschaft steckt“: FCU-Trainer Faber zur Leistung gegen Landsberg. © Michalek

Mit Licht und Schatten hat Fußball-Landesligist FC Unterföhring seine Wintervorbereitung abgeschlossen. Die unglückliche 2:4-Niederlage gegen den TSV Landsberg fühlte sich für die FCU-Spieler wie ein Sieg gegen einen Top-Bayernligisten an, bevor sie sich bei dem 1:7 (1:5) gegen den Bezirksligisten SV Dornach böse blamierten.

Unterföhring – Wegen beruflichen Prüfungen fehlte Unterföhrings Trainer Andreas Faber, der auf der Autobahn stand als man ihm das 1:7 gegen den unterklassigen Kontrahenten übermittelte: „Da dachte ich erst, die wollen mich verarschen.“ Faber musste dann einsehen, dass die Mannschaft einen Horror-Tag erwischt hatte, während sich die Dornacher in einen unfassbaren Rausch spielten. Durch die Tore von Felix Partenfelder (15., 38.), Josef Zander (17.), Manuel Wagatha (21.) und Noah Soheili (32.) führte der Gast nach gut einer halben Stunde 5:0. Bastian Fischer sorgte für den Ehrentreffer (42.), bevor Dornach in Durchgang zwei noch doppelt zuschlug durch Josef Zander (51.) und Florian Riederer (87.). Dem FCU fehlte die Einstellung, mit der man auf dem Fußballplatz erfolgreich sein kann.

Das war zuvor gegen den Bayernligisten TSV Landsberg ganz anders. Durch die Tore von Maick Antonio (15.) und Bastian Fischer (57., Elfmeter) führten die Unterföhringer zweimal und das war völlig verdient Der FCU war eigentlich die bessere Mannschaft und Andreas Faber stellte fest, „dass man eine Stunde lang gesehen hat, was in dieser Mannschaft steckt“. Da war das Debakel gegen Dornach nicht ansatzweise vorstellbar.

Gegen Landsberg gab es die 2:4-Niederlage erst nach einer kuriosen Roten Karte für Sahin Bahadir. Der hatte beim Torjubel ein kleines Wortgefecht mit den Gegnern und kassierte einen Platzverweis, der schwer nachvollziehbar war. In Unterzahl kassierte Unterföhring den Ausgleich und in den Schlussminuten brachte ein Doppelschlag den Landsbergern noch den Sieg. Unter dem Strich hat Andreas Faber eine gute Vorbereitung gesehen und geht trotz der völlig verpatzten Generalprobe zuversichtlich in das Ligaspiel am Samstag in Ampfing. (nb)