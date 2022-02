FC Unterföhring verpflichtet Leart Jasiqi und Keita Kawai

Von: Nico Bauer

Wiedersehen mit Andi Pummer: Unterföhring bestreitet ein Testspiel gegen Pipinsried. © Imago Images / Sven Leifer

Nach einigen Abgängen in der Winterpause hat der Landesliga-Zweite FC Unterföhring nun doch noch zwei Neuzugänge. Vom TSV 1860 München II kam Leart Jasiqi und der aus Japan hergezogene Keita Kawai sind die beiden Neulinge.

Unterföhring – Der bei Carl Zeiss Jena ausgebildete Jasiqi kam in dieser Saison bei den Löwenamateuren in der Bayernliga noch nicht zum Einsatz. Zivan Zivanovic, der Sportliche Leiter des FCU, betont, dass beide Spieler nicht nur den Kader verbreitern, sondern die Mannschaft auch sportlich weiterbringen können. Allerdings gibt es bei Kawais Transfer aus Japan noch einige Fragen, was für die Spielgenehmigung nötig ist. Der Wechsel muss eventuell über Weltverband FIFA abgewickelt werden.

An diesem Samstag (13 Uhr) haben die Unterföhringer ein spannendes Testspiel kurzfristig vereinbart. Man duelliert sich mit dem Regionalligisten FC Pipinsried und feiert ein Wiedersehen mit der lebenden Clublegende Andi Pummer. Der heutige Trainer von Pipinsried hatte einst den FC Unterföhring in die Regionalliga geführt. Das war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Unter der Woche bestritten die Unterföhringer bereits ein Testspiel, das standesgemäß mit 3:0 (2:0) gegen den Bezirksligisten SV Nord-Lerchenau gewonnen wurde. Die Tore der Unterföhringer schossen Robin Volland (8.) und Maxi Siebald (32., 59.). (nb)