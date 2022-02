„Mit einem Landesligisten hat das nicht viel zu tun“ - Strohmaier lobt FC Unterföhring nach Test

Von: Nico Bauer

Robin Volland überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit. © Michalek

Der FC Unterföhring überzeugt trotz Niederlage im Testspiel gegen den VfB Hallbergmoos. Eine wilde Partie endet 5:3 für den Bayernligisten.

Unterföhring – In der Landesliga können die Vereine über die Offensive des FC Unterföhring Lieder singen. Der Tabellenzweite hat fast drei Tore im Durchschnitt geschossen und das nun auch in einem bemerkenswerten Testspiel gezeigt. Auf dem Kunstrasen in der Isarau hatte man den Bayernligisten VfB Hallbergmoos am Rande der Niederlage und verlor erst durch späte Tore 3:5 (3:2).

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Unterföhringer eine spielerisch überzeugende Leistung, mit der man dem ranghöheren Gast erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Robin Volland machte direkt in der 1. Minute das 1:0 und legte später das 3:1 (28.) nach. Zwischenzeitlich hatte Ajlan Arifovic (14.) schon für einen Vorsprung mit zwei Toren gesorgt. Die beiden Ex-Heimstettener Simon Werner (24.) und Andreas Giglberger (36.) trafen bis zur Pause für den Gast.

FC Unterföhring: Nur drei Einwechselspieler

Mit zunehmender Spielzeit kamen die Hallbergmooser besser ins Spiel und hatten auch den Vorteil einer breiteren Bank. Zlatan Simikic konnte nur dreimal wechseln und damit lassen sich etwas nachlassende Kräfte in der arbeitsintensiven Startphase der Vorbereitung erklären. In der 72. Minute besorgte der im Winter von Garching nach Hallbergmoos gewechselte Mittelstürmer Sandro Cazorla für den Ausgleich, bevor Tobias Krause mit einem späten Doppelpack (80., 84.) den FCU besiegte. Dennoch bekam der FCU ein großes Lob vom Hallbergmooser Trainer Matthias Strohmaier: „Mit einem Landesligisten hat das in Unterföhring nicht viel zu tun.“

Nächsten Mittwoch, 9. Februar, um 20 Uhr empfängt der FC Unterföhring mit dem FC Deisenhofen einen weiteren Bayernligisten. (Nico Bauer)