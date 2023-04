FC Unterföhring vor zwei Englischen Wochen

Von: Nico Bauer

Die Landesliga Südost ist die vorletzte Stufe vor einem Würfelspiel. Jeder kann jeden schlagen, alles ist 50:50. Das ist dann auch der Grund, dass der FC Unterföhring nach fünf Spielen oder Niederlage und dem 1:2 in Schwaig zurück in der Abstiegsrelegationszone ist. Auch wenn man noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat, bekommt das Spiel beim SE Freising (Freitag, 19.30 Uhr) eine besondere Bedeutung.

Unterföhring – Die Unterföhringer befinden sich mit 36 Punkten auf dem obersten der drei Relegationsplätze mit 36 Punkten. Vor sich hat man drei Teams mit einem Punkt Rückstand, zwei weitere mit zwei Zählern und selbst der Siebte Ampfing ist nur vier Punkte entfernt. Der FCU kann nun in dem richtungweisenden Match dafür sorgen, dass der Relegationsplatz nur eine Momentaufnahme war. Freising dagegen hat andere Sorgen, weil man auf dem hinteren Relegationsplatz mit fünf Zählern Abstand zum FCU aufpassen muss, nicht direkt abzusteigen. Einen Punkt dahinter lauert der Vorletzte ASV Dachau.

Die Unterföhringer befinden sich gerade in der ersten von drei Englischen Wochen, in denen man jeweils dienstags noch die Auswärts-Nachholspiele in Bruckmühl und Wasserburg hat. „Natürlich nehmen wir die Situation ernst“, sagt Trainer Andreas Faber. Aber er weiß auch, dass man zuletzt konstante Leistungen zeigte und im Vergleich zur ersten Saisonhälfte deutlich stabiler gegen den Ball agiert. Die Niederlage gegen das derzeit heißeste Team aus Schwaig ist auf dem Weg der Besserung kein Beinbruch und auch kein Rückschritt. Faber hat auch gegenüber den anderen Mannschaften der Liga einen größeren Kader, der in Freising Rotationen ohne Qualitätsverlust ermöglicht. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar (A. Arkadas), S. Bahadir, Ehret (Schrödl), Arifovic - B. Bahadir (Heller), Sahingöz, Siebald, T. Arkadas - Fischer, Antonio (Aliji).