FC Unterföhring zieht sich bei Dachau 65 gut aus der Affäre

Von: Nico Bauer

Im finalen Testspiel vor der Landesliga haben sich die Fußballer des FC Unterföhring gut verkauft. Bei dem starken Bayernligisten TSV Dachau 65 zog sich der FCU mit dem 0:1 (0:1) gut aus der Affäre.

Unterföhring – Unter dem Strich war Unterföhringer Trainer Andreas Faber zufrieden mit dem Auftritt, der nach Spielanteilen und Chancen auch 1:3 für Dachau hätte ausgehen können. Die Gastgeber waren besser und zeigten, warum sie eine Spielklasse höher spielen. Das Tor des Tages schoss Marcel Kosuch in der 32. Minute.

Andreas Faber wollte nur von einem weiteren Testspiel sprechen und nicht der großen Generalprobe für den Punktspielstart kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den SSV Eggenfelden. In Dachau fehlten einige Leistungsträger, sodass man nicht zu viele Rückschlüsse auf das Premierenspiel um Punkte ziehen sollte.

„Wir werden noch drei Wochen brauchen, bis wir die hundert Prozent des Leistungspotenzials erreichen“, sagt Faber. In der Vorbereitung waren viele Spieler nur zeitweise da und dazu kamen auch noch ein paar Verletzungen. Positiv in Dachau war aber, dass die Kicker von der Bergstraße wieder eine volle Ersatzbank hatten. In manchen Vorbereitungsspielen war es zuletzt schon eine Challenge, elf Mann zusammen zu bringen. Deshalb werden die ersten Wochen des Ligabetriebs noch benötigt, um Leistungsschritte nach vorne zu machen. Auch der aus Brunnthal gekommene Stürmer Jakob Klaß macht Fortschritte und nähert sich dem vollständigen Mannschaftstraining. (nb)